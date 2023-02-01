Başkanlardan Ankara Çıkarması

Başkanlardan Başkent çıkarması. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe
Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyetle birlikte Başkent’te. Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Kadın Kolları
Başkanı Habibe Çırak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilat
yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte; TBMM’de AK Parti Grup toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki konuşmasını
dinleyen Gebze heyetine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Cemil
Yaman, Mehmet Akif Yılmaz eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada,
“AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
gerçekleştirilen TBMM AK Parti Grup Toplantısına katılım sağladık” ifadelerini kullandı. Gebze
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkent Ankara’da ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen Su
Verimliliği Seferberliği Suda Sıfır Kayıp tanıtım toplantısına da katıldı.