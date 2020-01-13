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Binali Yıldırım gençlerle buluştu

AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Genç 2023 AK GENÇ” programına katılan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan, telefondan teşkilat üyelerine seslendi

Binali Yıldırım gençlerle buluştu

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:28

AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni üye yapılan gençlerin katıldığı  "2023 Genç 2023 AK GENÇ" programına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, konuşma için kürsüye çıktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Erdoğan, 2023 rakamının çok anlamlı olduğunu, 2023 genç üye yapılmasının özellikle 2023 yılının da müjdecisi olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 rakamının sadece Kocaeli çevresinde değil tüm Türkiye'deki gençlik patlamasının ne denli büyük olacağını kendisine anlattığını belirterek "Şu anda zaten Türkiye genelinde üye kaydı itibarıyla yaklaşık 11 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bizim gibi bu şekilde bir üye kaydına hiçbir parti dahil değil. Gerek ana kademesiyle gerek kadın kollarıyla gerek gençlik kollarıyla bu rakama ulaşmış vaziyetteyiz. Gençler özellikle Kocaeli’nin partimiz içerisindeki inancı her zaman farklı oldu. Bundan sonra da çok çok farklı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kısa süre önce Kocaeli'de yerli ve milli Türkiye'nin otomobilinin tanıtımını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu otomobilimizle inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bu adımları atarken, bakın artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz şu anda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bu Türkiye'nin yakaladığı en yüksek seviyedir. O bakımdan dayanışmanız çok büyük önem arz ediyor. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikametle biz istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. Ama 2023'ler yetmez ve bu rakamları daha da arttıracağız ve gençlerimizi inşallah AK Parti çatısı altında toplamaya devam edeceğiz." 

Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıl boyunca çalıştıklarını ve ülkeyi bir krizden kurtardıklarına değinerek 2002'den bu yana hayata geçirdikleri icraatları anlattı. Parti olarak gençlere büyük değer verdiklerini ve seçilme yaşını 18'e düşürdüklerini aktaran Yıldırım, "İnşallah 2023'e geldiğimizde daha gelişmiş, daha da kalkınmış, demokrasiyi, hukuk devleti altyapısını daha da güçlendirmiş bir Türkiye'yi gençlere emanet edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, hiçbir zaman hiç kimseyi yolda bırakmadıklarını vurgulayarak "Hatta yol yürürken yanımıza sizin gibi gençleri de dahil ettik. Yorulanlar olabilir, bizimle yol yürürken kenara çekilenler olabilir. Varsın olsun, gençlerle gençlerin enerjisiyle çok daha hızlı yürüyeceğiz, çok daha kararlı yürüyeceğiz, 2023'te bayrağı tekrar zirveye taşıyacağız." dedi. 

Konuşmaların ardından Yıldırım, teşkilat yöneticilerine plaket takdim etti.



AA
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