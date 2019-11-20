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Bıyık: “Dernekleri Her Zaman Destekleyeceğiz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni kurulan Kocaeli Yozgat Sorgunlular Derneği’ni ziyaret ederek yeni yönetimi tebrik etti. Başkan Bıyık, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydederek Darıca’nın gelişmesi için STK’larla işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Bıyık: 'Dernekleri Her Zaman Destekleyeceğiz”

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:39

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hemşeri dernekleriyle sıcak diyaloglarını devam ettiriyor. Her fırsatta yöre derneklerine konuk olan Başkan Muzaffer Bıyık, yeni kurulan Kocaeli Yozgat Sorgunlular Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi ve üyeleriyle hasbihal etti. Derneğin Emek Mahallesi Botanik Park’ta kuruluş için düzenlediği Arabaşı etkinliğine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, yeni kurulan derneğin hayırlı olmasını diledi ve oluşturulan yönetimi tebrik etti.

DERNEKLERİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydederek “Darıca Belediyesi olarak derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olacağız. Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini önemsiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek derneklerle sürekli istişare halinde olacağız. Darıca’mızın gelişmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman işbirliği içinde olacağız. Darıca Belediyesi olarak şehrimizin yararına olacak her türlü çalışmaya ve birlikteliğe destek vereceğiz” diye konuştu. Kocaeli Yozgat Sorgunlular Derneği yönetimi ve üyeleri de geceye katılarak kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.







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