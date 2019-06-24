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Bıyık Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği etkinlikte muhtarlarla bir araya gelerek geçmiş dönemde muhtarlık yapan isimlere plaket takdim etti.

Bıyık Muhtarlarla Bir Araya Geldi

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:38

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılarak muhtarlarla hasbihal etti. Muhtarları önemsediğini ve her zaman mahalle muhtarlarıyla istişare içinde olacağını ifade eden Başkan Bıyık, “Muhtarlarımız mahallelerde devletle vatandaş arasında köprü görevi üstleniyor. Mahallelerdeki sorunların çözümü noktasında katkı sunuyorlar. Darıca Belediyesi olarak muhtarlarımızı her zaman önemseyeceğiz. Sizlerin görüşleri bizler için önemli. Her zaman uyum içerisinde çalışacağız” diye konuştu.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Bıyık, “Beni bu güzel organizasyona davet eden Muhtarlar Derneğimize teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde mahallelerinde önemli hizmetleri bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilen muhtarlarımızı da tebrik ediyorum. Hüseyin Beyi muhtarlıklar müdürü olarak atadık. Muhtarlarımızla daha fazla istişare içinde olacağız. Bir de Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde oda tahsis ettik. Orada sizlerin dertlerini birebir dinleyip çözüm üreteceğimiz bir mekan olarak planlıyoruz” dedi.

ALTYAPIYA ÖNEM VERECEĞİZ

Darıca’da yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan Bıyık, “Yaraları sarmak için kısa orta ve uzun vadede mastır planları hazırlıyoruz. Önümüzdeki meclis toplantısında detayları paylaşacağız. Mahalle muhtarlarımızı da meclis toplantımıza davet ediyorum. Her mahallede detaylı altyapı çalışması planlıyoruz. Bir kez daha sel felaketinde hayatını kaybeden Elif kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha bu tür olumsuzlukların olmaması adına belediye olarak elimizden gelen çalışmayı yapacağımızdan emin olun” diye konuştu. Konuşmaların ardından geçmiş dönemde görev yapan mahalle muhtarlarına başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

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