Büyükakın: “2023’ün kazananı yine Cumhurbaşkanımız olacak”

“TEVAZUYLA, SAMİMİYYETLE VE GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Büyükakın, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz. Teşkilat üyelerimizle birlikte 2023 seçimlerinde milletimizin ve Kocaelili hemşerilerimiz desteğiyle Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Başkomutan bir kez daha Başkan seçeceğiz. Bunu gerçekleşmesi içinde o günün akşamına kadar, sandıklar kapanıp oylar sayılana ve sonuçlar açıklanana kadar tüm teşkilatlarımızla birlikte, el ele gönül gönüle, gece gündüz demeden, sokak sokak, kapı kapı, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çalışacağız.”





“HİZMET AŞKIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”