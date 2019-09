Çayırova Ak Partide İstifa Çayırova Ak Parti Gençlik kolları başkanı İbrahim Güler istifa ettiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşımda bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:48

"Gençlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen birbirinden değerli Milletvekillerim, Çok kıymetli geçmiş ve mevcut dönem İl Başkanlarım ile Yönetimleri ve İl Kadın Kolları Başkanlarım ile yönetimleri, Birlikte yol yürüdüğüm İl Gençlik Kolları Başkanlarım ve Yönetimleri, Görev sürem boyunca partimiz için birlikte omuz omuza emek verdiğim Belediye Başkanlarım ve Meclis Üyeleri, İlçemizin birbirinden değerli Mahalle Muhtarları, Yağmur çamur demeden her daim destekçim olan, benimle birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışan yönetimim, kıymetli büyüklerim ve sevgili Ak Ailem; Mahalle Başkanlığı ile çıktığım bu yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 15 yıl boyunca partimiz için Mahalle başkanlığı, İlçe Yöneticiliği ve İlçe Başkanlığı da dahil olmak üzere birçok görevde yer aldım. Geleceğimizin mimarı gençlerimiz için durmadan, dinlenmeden çalışarak bu görevleri hakkıyla yerine getirebilmek adına her türlü fedakarlığı göstererek partimizi ve davamızı her şeyin önünde tuttum. Ancak artık hayatımdaki belli başlı değişiklikler, canımdan çok sevdiğim kızımın bana olan ihtiyacı ve işlerimin maksimum düzeyde yoğunluğu sebebiyle görevlerim ve yaşantım çakışmaya başlamaktadır. Bu nedenledir ki üzülerek ve HER ZAMAN Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden yürüyebilmenin gururuyla görevlerimden istifa etmiş bulunmaktayım. Siz dava arkadaşlarımı en kalbi duygularımla, sevgi , saygı ve muhabbetle selamlarken; son olarak bu kutlu yürüyüşte birlikte yol yürüdüğümüz her bir ferde sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı bir borç bilirim. " paylaşımda bulundu.