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Çiler, Vergi Haftası’nı unutmadı!

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, gönüllü vergi ödeme bilincinin arttırılması ve toplumumuzun tüm kesimlerinde bu bilincin oluşturulması adına her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası ve 1 Mart Muhasebeciler Günü es geçmedi.

Çiler, Vergi Haftası'nı unutmadı!

25 Şubat 2020 Salı 15:54

 Yazılı bir açıklama ile her iki günü kutlayan Başkan Çiler, “Vergi bilincinin en yüksek yaşandığı yerlerden biri olarak, bölgemiz 71 ilin toplamından fazla ödediği vergi miktarıyla, tahakkukunda birinciliği üstlenmesiyle ve bünyesinde barındırdığı 4 adet vergi dairesiyle ekonomik ölçekte sağlam bir gelir kaynağı yaratılmasına imkan sağlamaktadır. İdare ile vergi mükellefleri arasında köprü görevi gören, maliyenin güçlenmesinde önemli bir işlevi olan serbest muhasebecilerimiz de iş dünyasının kalbidir. Vergi, ekonomik büyümeyi teşvik eder, istihdamı ve sanayileşmeyi büyük ölçüde etkiler. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için devletimizin başlıca gelir kaynağı olan vergi geliri, ekonomik büyümenin de en önemli unsurlarındandır. Bu vesileyle, bu yıl 24 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası ve 1 Mart Muhasebeciler Günü’nde; tüm yetkililerimize işlerinde kolaylıklar diler, kişi ve kuruluşlarımıza da, kazançlarının bir bölümünü kalkınmanın temeli vergi olarak ödemenin huzuru içinde, sağlıklı, hayırlı, bol kazançlı yıllar temenni ederim.” Dedi.
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