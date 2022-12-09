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CUMHURBAŞKANI ADAYI YAŞAR AYDIN’A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Türkiye’yi karış karış gezen Onur İttifakı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın’a, halkın teveccühü her geçen gün artıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI YAŞAR AYDIN'A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

09 Aralık 2022 Cuma 11:41


Yapılan son anket çalışmalarında kararsız seçmenin desteğini alacağına kesin gözüyle bakılan Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın’ın lideri olduğu Onur İttifakına son 3 günde 400 civarı seçmen katıldı. AKP, MHP, CHP, BBP, Memleket Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisinde görev alan güçlü isimlerin katılmasıyla gücüne güç katan Yaşar Aydın, emin adımlarla halkla buluşmaya bütünleşmeye devam ediyor. 
Türkiye’yi karış karış gezen Onur İttifakı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın, bilgisi, birikimi ve donanımı ile seçmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. 
Yaşar Aydın, Anadolu’da mevcut iktidar ve ülkeyi kutuplaştıran ittifaklara tepkili olan seçmenler, siyasi tecrübesi ile halkın gönlüne girmeyi başardı. 
Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezen seçmenlerle bir araya gelen Yaşar Aydın, Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100 Bin imzayı da halktan gördüğü büyük teveccüh sayesinde topladı. 
Katılımlarla ilgili değerlendirme yapan Yaşar Aydın, “Onur Hareketi artık ülkemizin her yerinde, kararlı ve onurlu bir Millet hareketine dönüştü. Sessiz ve sedasız karalılıkla milletimizden aldığımız güç ve destekle iktidara yürüyoruz” dedi.
Yaşar Aydın, “Kutuplaştırılan, ötekileştirilen seçmenlerimiz artık istikrar istiyor. Bizlerde, halkımızdan aldığımız bu güçle beklentilere cevap vererek siyasete yeni bir soluk getireceğiz. Bizim hareketimiz tüm insanlığı kucaklayan, Türkiye’nin en büyük siyasi hareketidir. Onur Hareketinin her bir gönüllüsü birer dava adamıdır” diye konuştu.
Aydın, Türkiye’de yaşayan her bireyin mutlu olması için çalışacaklarını ifade ederek, “Ülkemizde yaşayan 82 Milyon insanımız, mutlu ve huzurlu olsun istiyoruz. Ülkemizde kimsenin aç uyumasını istemiyoruz. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, adam kayırmacılığına son vermek için biz, bir yola çıktık ve inşallah bu yolun sonunda ülkemizi refaha kavuşturacak kadroları kuracağız” şeklinde konuştu.
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