SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cumhurbaşkanlığı için İmzan Erbakan Olsun

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Yaşar Birgül Cumhurbaşkanlığı konusunda açıklama, Yaşar Birgül açıklamasında Genel Başkanımız Fatih Erbakan’a aday olması yönünde oy kullanmaya tüm vatandaşlarımızı bulundukları ilçe seçim kurullarına davet ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Erbakan adaylığını koymuştur Yeniden Refah Partisi olarak milletvekili seçimlerine bütün bölgelerde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık.

Cumhurbaşkanlığı için İmzan Erbakan Olsun

24 Mart 2023 Cuma 13:39

 

Siz değerli hemşerilerimizden YSK’ya başvuru süresinin başlamasıyla birlikte yasal süre içinde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aday olması için oy vermeye tüm Kocaelili vatandaşlarımızı davet ediyorum. Oy verme işlemleri YSK'nın belirtiği 22 Mart-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplamaları gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın. 27 Mart'ta bitecek olan imza toplama süreci içerisinde Kocaeli sınırları içerisinde Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Gebze Adliyesinde aday olması için dilekçe vere bilecek. İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe’li seçmenler İlçe Seçim kurulunun belirlediği Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, Gölcüklü seçmenler Gölcük ilçe seçim kurulunda, Kandıralı seçmenler Kandıra ilçe seçim kurulunda, Körfezli seçmenler Körfez ilçe seçim kurulunda, Karamürselli seçmenler Karamürsel ilçe seçim kuruluda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan’ın aday olması için sadece bir dakika sürecek bir işlemle imza vermeye davet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Milletimizin yüzünü yine Refah ile güldüreceğiz. İnşallah dedi.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şanbaz Yıldız Aday Adaylığı İçin Başvuru Yapıyor Şanbaz Yıldız Aday Adaylığı İçin Başvuru...
Kocaeli Saadet Milletvekili Aday Adayı Lansmanı Kocaeli Saadet Milletvekili Aday Adayı Lansmanı
BBP Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı İstifa Edip Milletvekili Aday Adayı Oldu BBP Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı İstifa Edip...
Başkan Sarı’dan Ramazan ayı mesajı Başkan Sarı’dan Ramazan ayı mesajı
Latif Gökhan Durtaş Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu. Latif Gökhan Durtaş Aday Adaylık Başvurusunda...
BTP’nin seçim kararı ne olacak? BTP’nin seçim kararı ne olacak?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Şanbaz Yıldız Aday Adaylığı İçin Başvuru...
4 Yıldır başarılı bir şekilde İYİ Parti İl başkanlığı yaptıktan sonra görevi 15 ocak tarihinde...

Haberi Oku