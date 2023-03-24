Cumhurbaşkanlığı için İmzan Erbakan Olsun

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Yaşar Birgül Cumhurbaşkanlığı konusunda açıklama, Yaşar Birgül açıklamasında Genel Başkanımız Fatih Erbakan’a aday olması yönünde oy kullanmaya tüm vatandaşlarımızı bulundukları ilçe seçim kurullarına davet ediyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Erbakan adaylığını koymuştur Yeniden Refah Partisi olarak milletvekili seçimlerine bütün bölgelerde herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak girme kararı aldık.

Siz değerli hemşerilerimizden YSK’ya başvuru süresinin başlamasıyla birlikte yasal süre içinde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aday olması için oy vermeye tüm Kocaelili vatandaşlarımızı davet ediyorum. Oy verme işlemleri YSK'nın belirtiği 22 Mart-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplamaları gerekecek.

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın. 27 Mart'ta bitecek olan imza toplama süreci içerisinde Kocaeli sınırları içerisinde Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova Gebze Adliyesinde aday olması için dilekçe vere bilecek. İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe’li seçmenler İlçe Seçim kurulunun belirlediği Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, Gölcüklü seçmenler Gölcük ilçe seçim kurulunda, Kandıralı seçmenler Kandıra ilçe seçim kurulunda, Körfezli seçmenler Körfez ilçe seçim kurulunda, Karamürselli seçmenler Karamürsel ilçe seçim kuruluda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan’ın aday olması için sadece bir dakika sürecek bir işlemle imza vermeye davet ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Milletimizin yüzünü yine Refah ile güldüreceğiz. İnşallah dedi.