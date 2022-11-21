SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Davutoğlu , Partisinin Çocuk Politikaları Reformu Lansman Toplantısında Konuştu: Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlenen bir lansman programıyla ‘’Çocuk Politikaları Reformu: Gelecek Modelini’’ açıkladı.

Davutoğlu , Partisinin Çocuk Politikaları Reformu Lansman Toplantısında Konuştu: Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz

21 Kasım 2022 Pazartesi 20:12


Toplantıda Gelecek Partisi Aile ve Sosyal Hizmetler Politika İzleme Kurulu Başkanı Seren Yıldız Öztürk ve Politika İzleme Kurulu Genel Sekreteri Esra Şahin de yapılması öngörülen reformun detayları konusunda önemli sunumlarda bulundular.

Konuyla ilgili STK ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı lansman toplantısının açılışında çocuk politikalarına bakışlarını özetleyen  Ahmet Davutoğlu, "Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz. Hep konuşmasını istemediğimiz, büyüklerin yanında mutlaka susması gereken, herhangi bir insiyatif almasına gerek olmayan bir çocuk eğitimi ve çocuk anlayışıyla çocuk haklarını koruyamayız." şeklinde konuştu.

Çocuk Politikaları Reformu: Gelecek Modelini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz." dedi. "Bir tatlı tartışma esnasında baba beni dinleyeceksin ben bireyim dediğinde küçük kızım o kadar hoşuma gitmişti ki. Bireycilik doğru bir şey değil ama birey olmak gerekli." diyen Davutoğlu, şahsiyetli birey olmadan şahsiyetli vatandaş, şahsiyetli insan olmanın mümkün olmadığını belirtti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından göze çarpan başlıklar şu şekilde;

‘’Anne karnında başlayan süreçle 4-5 yaşına kadar olan dönemde temel değerlerin oluşmaya başladığını bize gösteriyor. Çocuk aslında anne karnında dış etkilere maruz kalmaya başlıyor.

Çocuk politikaları anne karnındaki süreçten başlayarak yürütülmesi gereken dolayısıyla kadın hakları anne hakları çocuk hakları arasında doğrudan bir etkileşim var. Çocuğa özne olmayı öğreteceğiz. Hep konuşmasını istemediğimiz, büyüklerin yanında mutlaka susması gereken, herhangi bir insiyatif almasına gerek olmayan bir çocuk eğitimi ve çocuk anlayışıyla çocuk haklarını koruyamayız. Çocuk öznedir.

Son dönemde teknoloji öyle gelişti ki çocuklar çok küçük belki 1-2 yaşında eline cep telefonu aldığında bu cep telefonunu nasıl öğretebileceğini biliyor. Şu parmakla şöyle yapıyor. Hareket bu. Eskiden kalem yazan eller, küçücük çocuklar şöyle yapmayı öğreniyor. Resimleri görecek çünkü. Dolayısıyla dışarıya zaten bu kadar dış etkiye maruz kalan bir çocuğu içeride korunaklı bir alemde tutabilmek mümkün değil. Yeni bir zihniyetine ihtiyacımız var. O teknolojik değişimi göğüsleyecek bir değer formuna değer devrimine ihtiyaç var. Çocuğu eğer erken yaşlarda madem ki çocuk bu etkilere maruz kalıyor. Erken yaşta ona özne olma bilinci veremezsek, kendi başına ayakta durma kültürü, özgüvenini veremezsek sadece telefonların, bilgisayarın, oyunların yönettiği bir edilgen kişi konumuna gerilemiş oluyor.

BİZİM YAKLAŞIMIMIZDA ÇOCUĞU ÖZNE GÖRMEK, BİREY GÖRMEK VAR

Dolayısıyla bizim yaklaşımımızda çocuğu özne görmek, birey görmek var. Hakkını savunurken birey görmek var. Şahsiyet var. Saygı sevgi kuralları içinde ailede sosyal çevrede ama mutlaka kendisini ifade edebilme gücünü verme düşüncesi ve anlayışı var. Sadece kendi çocuklarımız ya da torunlarımız başka çocukların varlığından haberdar olmuyoruz. Çocuk politikalarımız derken kendi çocuğumuzu düşünerek politika geliştirmeye çalışıyoruz. Halbuki nice çocuklar var.


BİREYCİLİK DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL AMA BİREY OLMAK GEREKLİ

‘’Çocuğa hep böyle bakmışız. Onlar oturacak biz konuşacağız. Onlar dinleyecek biz söz söyleyeceğiz. Halbuki bir sürecin içine katmak lazım çocuğu. Bir tatlı tartışma esnasında baba beni dinleyeceksin ben bireyim dediğinde küçük kızım o kadar hoşuma gitmişti ki. Bireycilik doğru bir şey değil ama birey olmak gerekli. Şahsiyetli birey olmadan şahsiyetli vatandaş şahsiyetli insan olmak mümkün değil.

Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Çocuklarına sahip çıkmayan bir milletin geleceği demiyorum, bugünü de olmaz.’’

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Davutoğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşinin cenazesi Kocaeli'de defnedildi Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşinin cenazesi...
İYİ Parti’de beklenen gelişme! İYİ Parti’de beklenen gelişme!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi...
TAHSİN TARHAN “HER SEÇİMDE MÜJDESİ VERİLEN DOĞALGAZ HALEN ORTADA YOK” TAHSİN TARHAN “HER SEÇİMDE MÜJDESİ VERİLEN...
Davutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede 5 aşamalı süzgeç stratejisi uygulayacağız Davutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede 5 aşamalı...
Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanı İYİ Parti’ye katıldı! Zafer Partisi Kartepe İlçe Başkanı İYİ Parti’ye...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Kılıçdaroğlu'nun vefat eden kardeşinin cenazesi...
Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

Haberi Oku