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Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "En kısa sürede görüşelim" dediğini aktardı.

Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim

14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:31

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaretinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "En kısa sürede görüşelim" dediğini aktardı.

"KİM RANDEVU VERİRSE GİDECEĞİZ"
İnce, bir soru üzerine tüm partilerden randevu talep ettiğini belirterek, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

100 MADDELİK RAPOR HAZIRLADILAR
Açıklamasının devamında suyla, gıda güvenliğiyle, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili bir rapor hazırladıklarını bildiren İnce, "100 maddelik bir rapor. Bu raporu bütün siyasi partilere anlatmak istediğimizi söyledik ve bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazdık. Bugün DSP'deyiz, dosyamızı kendilerine ilettik. Kendilerinin de bu konuyla ilgili çalışmalarını aldık" dedi.

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