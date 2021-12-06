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DİLOVASI REFAH’TA ERCAN OĞUZ GÜVEN TAZELEDİ

Yeniden Refah Partisi Dilovası ilçesi 2. Olağan Kongresi Başkan Ercan Oğuz ve Yönetimi öncülüğünde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

DİLOVASI REFAH'TA ERCAN OĞUZ GÜVEN TAZELEDİ

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:00


Yoğun Katılım Gerçekleşti


Yeniden Refah partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi 05 Aralık Pazar Günü Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Yeniden Refah Partisi Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz  , Yeniden Refah Partisi Dilovası Yönetimi ve Delegeleri, Yeniden Refah partisi Darıca İlçe Başkanı Ali Taştan, Yeniden Refah Partisi Kandıra İlçe Başkanı Levent Gödek, Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi Genel İştişare Kurulu Üyesi Hüseyin Küçükkeskin, Gebze İlçe Yöneticisi Celal Dülger, Çayırova Erbakan Vakfı Başkanı Osman Öğüt, Yeniden Refah partisi Darıca Eski İlçe Başkanı Tekin Kır, Yeniden Refah Partisi Genel merkez  Mahalli İdari Başkan yardımcısı Yaşar Birgül, Dilovası Gelecek Parti İlçe Başkanı Fesih Teli, Dilovası İyi Parti ilçe Başkanı Emin Yılmaz, Deva Partisi İlçe Başkanı Ali Çelik Dilovası Mhp İlçe Başkanı Ali Demiray, Alperen Ocakları İlçe Başkanı ve Yönetimi, Gebze Esnaflarından Memet Çolak, Erzurumlular Dernek Başkanı Cebra Temiz, Sedaş Sorumlusu Mustafa Karaca, İnsani Dilovası Derneği Başkanı Mustafa Kocabay, Dilovası Tüketiciler Derneği Başkanı Mehmet Turak,Dilovası Ekosder Derneği Başkanı İsmail Sami, Gebze Stklar Başkanı Erdal Alkan, Kocaeli Ağrılılar Dernekleri Federasyon (Kadef) Başkanı Ömer Yıldırım, muhtarlar , sivil toplum kuruluşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.


Yeniden Büyük Türkiye için geliyoruz


İlçe Kongresinde Konuşma yapan İlçe başkanı Ercan Oğuz Yeniden Refah partisinin vizyonu , misyonunu ve Önce Dilovası sonra Türkiye için yapılacakları anlattı.

Yeniden Refah partisinin gümbür gümbür geldiğini, halkın teveccühünden çok memnun olduklarını iletti. Üye Çalışmaları, sandık çalışmaları ve siyasi çalışmalara son hız devam edeceklerini belirtti. Yoğun katılımla gerçekleşen 2. Olağan kongrede Katılan tüm misafirlere, kongre öncesinde ve sonrasında emeği geçen Ana Kademe Birim Başkanlarına, Kadın Kollarına ve Gençlik Kollarına teşekkürlerini iletti. Yeniden Büyük Türkiye için Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde gayretli bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.


Siyasi konuşmalarda Yeniden Refah Partisi Kurucu Üyesi Hüseyin Küçükkeskin Refah Partisi 150 Milyar Dolarlık  Milli Kaynak paketleri kitabı , Parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



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