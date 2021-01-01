En Güzel Yılbaşı Bir Çocuğun Gülümsemesi

Arabacı, ‘’

Yeni bir yıla girerken sevdiklerimize aldığımız hediyelerin yanında hiç tanımadığımız ve bazen kimsesiz olduklarından dolayı haberdar olmadığımız

çocuklarımıza hediye vermek onları sevindirmek onlarla beraber olmak onların umutlarını kırmamak için İlçe Yöneticilerimiz ile birlikte önceden belirlediğimiz oyuncakları teslim ettik. En güzel yılbaşının bir çocuğun gülümsemesi ile çıktığımız bu yolda çocuklarımızın gülmesi geleceğe umutla bakmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yeni Yıl Mesajını İletti

Arabacı, ‘’ Bu yıl dünyamız ve ülkemiz adına zorlu süreçlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında pek çok olumsuz olay yaşandı. koronavirüsün yayılımıyla ölümler yaşanıp, insan sağlığı tehdit altına girerken ekonomik sıkıntıların baş göstermesi ve işsizlik gibi sorunlarla baş başa kaldı. Bunların dışında depremler, doğal afetler, savaşlar da yaşandı. Tüm bunlara 2021 yılını büyük, güzel ve aydınlık umutlarla karşılıyoruz. Bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ediyorum. 2021 Yılının hepimiz için sağlık, mutluluk, ve huzur getirmesini diliyorum."