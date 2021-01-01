banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En Güzel Yılbaşı Bir Çocuğun Gülümsemesi

Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Hasan Arabacı, Sosyal Politikalar Birim Başkanı Rıza Torunoğlu öncülüğünde Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gebze Koordinatörü Mehmet Fatih Şıkoğlu ve Gelecek Partisi Gebze İlçe Yöneticileri önderliğinde çocuk esirgeme kurumunda olan çocuklara yılbaşı hediyesi verdi.

En Güzel Yılbaşı Bir Çocuğun Gülümsemesi

01 Ocak 2021 Cuma 13:38

 Arabacı, ‘’ Yeni bir yıla girerken sevdiklerimize aldığımız hediyelerin yanında hiç tanımadığımız ve bazen kimsesiz olduklarından dolayı haberdar olmadığımız çocuklarımıza hediye vermek onları sevindirmek onlarla beraber olmak onların umutlarını kırmamak için İlçe Yöneticilerimiz ile birlikte önceden belirlediğimiz oyuncakları teslim ettik. En güzel yılbaşının bir çocuğun gülümsemesi ile çıktığımız bu yolda çocuklarımızın gülmesi geleceğe umutla bakmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

 

Yeni Yıl Mesajını İletti

 

Arabacı, ‘’ Bu yıl dünyamız ve ülkemiz adına zorlu süreçlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında pek çok olumsuz olay yaşandı. koronavirüsün yayılımıyla ölümler yaşanıp, insan sağlığı tehdit altına girerken ekonomik sıkıntıların baş göstermesi ve işsizlik gibi sorunlarla baş başa kaldı. Bunların dışında depremler, doğal afetler, savaşlar da yaşandı. Tüm bunlara 2021 yılını büyük, güzel ve aydınlık umutlarla karşılıyoruz. Bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ediyorum. 2021 Yılının hepimiz için sağlık, mutluluk, ve huzur getirmesini diliyorum."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik etti Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik etti
Başkan Büyükgöz’ün 2021 Yılı Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 2021 Yılı Mesajı
İYİ partiden yeni yıl mesajı İYİ partiden yeni yıl mesajı
Yarın değil, bugün! Yarın değil, bugün!
AK Parti Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi'ne Doğru AK Parti Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi'ne Doğru
CUMHUR BAŞKANINDAN TARİHİ KONUŞMA CUMHUR BAŞKANINDAN TARİHİ KONUŞMA
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Aras, Kocaeli halkının yeni yılını tebrik...
Yeniden refah partisi Kocaeli il teşkilatı yılın son toplantısını partinin il binasında gerçekleştirdi....

Haberi Oku