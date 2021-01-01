En Güzel Yılbaşı Bir Çocuğun Gülümsemesi

Yeni Yıl Mesajını İletti
Arabacı, ‘’ Bu yıl dünyamız ve ülkemiz adına zorlu süreçlerden geçtiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında pek çok olumsuz olay yaşandı. koronavirüsün yayılımıyla ölümler yaşanıp, insan sağlığı tehdit altına girerken ekonomik sıkıntıların baş göstermesi ve işsizlik gibi sorunlarla baş başa kaldı. Bunların dışında depremler, doğal afetler, savaşlar da yaşandı. Tüm bunlara 2021 yılını büyük, güzel ve aydınlık umutlarla karşılıyoruz. Bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ediyorum. 2021 Yılının hepimiz için sağlık, mutluluk, ve huzur getirmesini diliyorum."