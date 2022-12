-"EYT konusunda bir türbülanstır gidiyor, bir sarsıntı bir sallantı var" -"(Sanayi Komisyonunda görüşülen torba kanun teklifi) Bir günah torbası, suç torbası ile karşı karşıyayız"

14 Aralık 2022 Çarşamba 19:42