Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği sağlamalıdır” dedi.

Genel Başkan Fatih Erbakan, Genel Merkezde düzenlenen kriz masası toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi esnasında siyasi çekişmelerin doğru olmadığını söyleyen Erbakan birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara ve muhalefete seslenerek “Böylesi bir afetle karşı karşıya iken yapılması gereken tek şey; depremzedelerimizin yanında olmak ve yaralarımızı mümkün olan en kısa sürede sarmaktır. Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Erbakan, deprem bölgesinde en önemli sorunlardan birinin de hijyen problemi ve salgın hastalık riski olduğunu kaydederek, “Bölgede çöpler ciddi şekilde birikmeye başlamıştır. Bu çöplerin çevre illerin belediyeleri tarafından acilen toplanması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

“İktidarla muhalefetin deprem üzerinden siyasi çekişmelerini devam ettirmeleri kabul edilemez”

Erbakan’ın açıklamaları şöyle;

“Milyonlarca insanımızın etkilendiği, yakınlarını, evini, işini kaybettiği böylesi bir afet zamanında, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir süreçte, iktidarla muhalefetin deprem üzerinden siyasi çekişmelerini devam ettirmeleri kabul edilemez. İktidarın, muhalefet partilerine ait belediyelerin deprem bölgesinde çalışmalarına köstek olduğuna dair iddialar gerçekten vahim. Aynı şekilde muhalefet kanadının da sürekli eksiklere vurgu yaparak iktidarı eleştirmesi de bu aşamada doğru bir yaklaşım değil.”

“Bugün o gün değildir”

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren teşkilatımızın her ferdiyle depremzedelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" diyen Erbakan, “Süreç yönetimiyle ilgili eksiklikler ve ihmaller elbette ki vardır. Biz de bu eksiklerin giderilmesi ile ilgili önerilerimizi sürekli olarak uygun olan her platformda dile getirmekteyiz. Hesap sorma, ihmali olanların ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımlara tabi tutulmalarının da zamanı gelecek. Ancak bugün o gün değildir. Bugün, tarih boyunca dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemiş olan Anadolu insanının yanında olma, depremzedelerimize el uzatma günüdür” diye konuştu.

İHA