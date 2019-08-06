Gebze Refah İlçe divanı toplandı

İlçe Divanı’na; İl Başkan Yardımcıları, Maşaallah Sögüt, Kamil Tökgöz, İl yönetim kurulu üyeleri, Celal Dülger, Mustafa Kabaca, Salih Ergün, Ali Daştan, Şahin Karagöz, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Yücel Gök katıldı. Divan Kurulu üyeliği Mehmet Kocaman, Temel Aksoy, Emin Gürcan ve Ali Taştan’dan oluştu. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan divanda selamlama konuşmasını Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç yaptı. Kılıç konuşmasında ilgiden dolayı tüm ilçe yönetimi ve mahalle yönetimlerine teşekkürlerini iletti.

Kılıç; Gebze’mizde toplam 40 mahalle bulunduğunu, bunun 36 mahallede teşkilatlanmaların gerçekleştirdiğini söyledi.” Ayrıca gündem hakkında konuşan Kılıç: Kaz dağlarının Türkiye’mizin oksijen kaynağı ve vatanımızın kalbi olduğunu söyledi.Kaz dağlarını siyanür ve altın madenlerine verilmesini doğru bulmadıklarını ve buna kesinlikle karşı olduklarını dile getirdi.



Birim başkanları ve mahalle başkanlarının raporlarını sunmasının ardından söz alan Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Erbakan Hocayla arasında geçen bir anısı paylaştı. "Rahmetli Cennet Mekan ERBAKAN Hocam “İftar için evimizi ziyarete gelmişti.5 kişiydik orucumuzu açtık namaz kıldık.Namaz bittikten sonra hocam sırtıma vurdu.

“Başkan her namazdan sonra ellerini aç Yaradana dua et dua !

Bizim bu davada ayaklarımızın sabit kalması bizim çok akıllı olduğumuzdan değil, profesör olduğumuzdan hiç değil Allah’ın bir takdiridir. dedi

Aras; Şimdi buraya da gelmenizde Allah’ın takdiridir. Kolay değildir buraya gelmek” İmandır o cevher ki,ilahi ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.

O iman getirdi sizi buraya" dedi. Gençlerin yoğunluğunun fazla olmasından mutlu olduğunu dile getirdi.