Gebze Refah İlçe divanı toplandı

Kılıç; Gebze’mizde toplam 40 mahalle bulunduğunu, bunun 36 mahallede teşkilatlanmaların gerçekleştirdiğini söyledi.” Ayrıca gündem hakkında konuşan Kılıç: Kaz dağlarının Türkiye’mizin oksijen kaynağı ve vatanımızın kalbi olduğunu söyledi.Kaz dağlarını siyanür ve altın madenlerine verilmesini doğru bulmadıklarını ve buna kesinlikle karşı olduklarını dile getirdi.
Birim başkanları ve mahalle başkanlarının raporlarını sunmasının ardından söz alan Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Erbakan Hocayla arasında geçen bir anısı paylaştı. "Rahmetli Cennet Mekan ERBAKAN Hocam “İftar için evimizi ziyarete gelmişti.5 kişiydik orucumuzu açtık namaz kıldık.Namaz bittikten sonra hocam sırtıma vurdu.
“Başkan her namazdan sonra ellerini aç Yaradana dua et dua !
Bizim bu davada ayaklarımızın sabit kalması bizim çok akıllı olduğumuzdan değil, profesör olduğumuzdan hiç değil Allah’ın bir takdiridir. dedi
Aras; Şimdi buraya da gelmenizde Allah’ın takdiridir. Kolay değildir buraya gelmek”
O iman getirdi sizi buraya" dedi. Gençlerin yoğunluğunun fazla olmasından mutlu olduğunu dile getirdi.