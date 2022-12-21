Gebze Yeniden Refah'ta Temsili En Yüksek Yerde

Divana Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin Kocaeli İl sandık sorumluları Yaşar Birgül, Mustafa Kabaca il yöneticileriyle ilçe yöneticileri ve mahalle başkanları katıldı divan açılış konuşmasını İlçe Başkanı Engin Kılıç yaptı kılıç konuşmasında; Gebze ilçemizden çok şükür bir genel başkan Yardımcısı çıktı Mustafa Sezgin Başkanımız bununla birlikte Genel merkezde Gebze’mizden Genel Merkezde çeşitli komisyonlarda 8 kişi var bu Genel Başkanımız Gebze’ye verdiği önemi göstermektedir. Mustafa Başkanımızda görevinde hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Siyaseten ülkemizin bugün ihtiyacı z olan ''Vatan, Millet Sakarya'' Edebiyatı değil, ''Beka sorunu'' ve terörle mücadeleyi yaşanan sıkıntıları bahane etmek ve bunlar üzerinden oy devşirmek değil.

Açlık sınırı altında maaş alan milyonlarca İşçi ve emeklimizin, ürettiği ürünün satış geliri maliyetinin yarısını karşılamaya yetmeyen çiftçimizin üniversite diplomalı işsizler ordusunun dertlerine gerçekten derman olacak ekonomik adımların acilen atılmasıdır.

Geçici ve seçime yönelik tedbirlere ve bol soslu edebiyata Milletimizin karnı toktur.

Yoksulluğun, geçim sıkıntısının kalıcı olarak ortadan kaldırılması, 80 milyon vatandaşın Refah düzeyinin artırılması için üretim ve istihdam ekonomisine geçilmelidir. Esnafın, işçinin, çiftçinin, köylünün emeğinin hakkını tam olarak alması, için Faiz politikalarından değil istihdamdan yana yatırımdan yana üretimden yana tavır alınmalıdır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Üretim ve istihdamı artıracağız. Faizden gelirleri durduracağız ve vatandaşımızın her kademesine Esnafından, işçisine, memuruna, çiftçisine adaletli gelir dağılımının sağlanması için çalışacağız. İktidar hareketi halk desteği ve siyasi kadroların birlikteliği ile ivme kazanır. Yeniden Refah Partisi yeni dönemde siyasette dengelerin yeniden şekilleneceğini her geçen gün artan üye sayıları ve çözüm odaklı siyaseti ile göstermektedir. Artık umut var artık bereket var artık Biz Varız! Yeniden Refah Var! Dedi.

Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin; Geçen hafta sonu Genel merkezimizde İl sandık sorumlularımızı Genel Başkanımız Fatih Erbakan Başkanlığında topladık genel başkanımız sandık çalışmalarına çok büyük önem veriyor illerden gelen il sandık sorumlularımızı tek tek dinledi ve raporlarını aldı. Bizde bu göreve yeni atanmamız münasebetiyle ilk sandık sorumluları toplantısına katılmış olduk Seçimlerde yaklaşık 200 bin sandıkta 60 milyon seçmen oy kullanacaktır. Dolayısıyla sandık kurullarında görev alacak olan yaklaşık 200 bin baş müşahit ve 800 bin müşahittin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar meyvelerini vermeye başlamış olup, sandıkların üçte ikiye yakınının Baş Müşahit ataması yapılmış.. Bu tempoyla gittiğimiz takdirde çok kısa sürede tüm sandık kurullarımızın eksiksiz olarak tamamlanacağı görülmektedir.

Halkımız büyük bir umut ve özlemle Millî Görüş iktidarını beklemektedir. Millî Görüş’ün tek temsilcisi ise Dr. Fatih Erbakan liderliğinde ki Yeniden Refah Partisidir. Önce Ahlak ve Maneviyat, Yönetimde Adalet, Bölüşümde Adalet olmazsa olmaz ilkemizdir. Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Adil temeller üzerine kurulmuş Yeni Bir Dünya’yı kurmak boynumuzun borcudur. Genel Başkanımız Kocaali’ye çok önem veriyor bununla birlikte Gebze’de Kocaeli’nin parlayan yıldızıdır. Dünyanın bir çok ülkesinden büyük ticaret hacmine sahiptir. Genel Başkanımız bize MYK’da görev vererek Gebze’ye verdiği önemi göstermiştir. Bunun için Gebze Teşkilatımızın çalışmalarını daha gayretli daha üst seviyelere çıkarmalıdır. Dedi. Divanın sonunda büyük kongre heyetine başarı belgelerini Yaşar Birgül, hedeflerini tutturan mahalle teşkilatlarına belgelerini Mustafa Kabaca, Gençlik kollarına belgesini Engin Kılıç verirken Partiye yeni katılanlara rozetlerini Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin taktım etti.