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Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında mesaj yayınladı.

Gelecek Partili Özdağ'dan Engelliler Günü mesajı!

03 Aralık 2022 Cumartesi 15:20

Özdağ, engelli bireylere ilişkin mesajında şunları aktardı:

"Engellilerin önündeki tüm engelleri yasa ve uygulamalarla ortadan kaldırmalıyız. Engellilerin sorunu tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu anlayış ve sorumluluk dahilinde gerekli düzenlemeleri yapıp, engellileri hayata dahil etmeliyiz. “Engellilik doğuştan ya da kaza veya uzun devam eden bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybıdır. Engelliler her toplumda vardır ve topluluğun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Engellilere sahip çıkılması, onların desteklenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi her duyarlı ferdin önceliği olmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunları yalnız kendilerinin ve ailelerinin değil, tüm insanlığın ortak problemidir Engelliler ile ilgili politikalar sadece engelli yurttaşların insani haklarını ve toplumsal güvencelerini sağlamakla sınırlı olmayıp, bununla birlikte engelliliğe neden olan etmenlerin çözümünü de kapsamalıdır. Her kişinin bir engelli adayı bulunduğunu unutmamalıyız. Zira tanıdığımız nice sağlıklı insanoğlu bir iş kazası, bir trafik kazası yahut bir hastalık sonucu engelli durumuna düşmüşlerdir. Başımıza gelebilecek bu kazalardan sakınmak, olacaklara şimdiden önlem almakla olur. Engelli kardeşlerimizin hepsi bizlere emanet. O kardeşlerimizle birlikte birinci sınıf vatandaş olarak tüm engelleri kaldırarak, normal yaşamı sürdürmenin şart ve koşullarını oluşturmalıyız. Herhangi bir kazada bizler de herhangi bir organımızı kaybedebiliriz. Bu yüzden hepimiz birer potansiyel engelliyiz. Engelli vatandaşlarımıza bakmak aynı zamanda bizlerin insani ve imani borcudur. Bu vesile ile üniversitemizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm engellilerin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum.”

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