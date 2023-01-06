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“Gençlik Buluşmaları”

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner “Gençlik Buluşmaları” kapsamında Gebze’yi ziyaret etti.

'Gençlik Buluşmaları”

06 Ocak 2023 Cuma 17:30


Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner programına Gebze Gençlik Kolları teşkilatının yoğun katılımıyla düzenlenen program kapsamında genel gündemi gençlik gözüyle değerlendiren Başkan Güner çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kısa sürede beş yüz bin üye hedefine ulaşmak için Anadolu’yu karış karış gezdiklerini belirten Başkan Güner “Bugün Gebze’de birazdan esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yapılan ziyaretlerde ilgi ve alakanın yoğun olacağından hiç şüphemiz yok” dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın kendilerine vermiş olduğu beş yüz bin üye hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Güner Gebze gençlik kolları teşkilatı çalışmalarının bambaşka bir boyuta geldiğinin de altını çizdi. Başkan Güner “Gebze gençlik Başkanı Cabir Bilikci ve yönetiminin yapmış olduğu çalışmalardan oldukça memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum.  Başkanımızla Gebze’de yapılan çalışmaların amacına ulaşacağından hiç şüphemiz yok” dedi. 

 

GENEL MERKEZLE ENTEGRE ÇALIŞIYORUZ 

Gençlik Buluşmaları temalı ziyaret kapsamında program sonunda bir değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci yapılan çalışmaların çok verimli olduğunu belirtti. Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cabir Bilikci “Bizler gençlik kolları olarak partimizin kondisyonu ve manevra kabiliyeti en yüksek teşkilatı olmak zorundayız. Bugün yapılan çalışmada Sayın Başkan Güner’in katılımlarıyla son derece verimli bir günü geride bıraktık. Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda onlarla entegre olarak uyum içerisinde bayrağı en ileri noktaya taşımak için var gücümüzle çabalıyoruz” diyerek uyum içerisinde çalıştıklarının sinyalini verdi.  

Diğer taraftan yapılan esnaf ziyaretlerinde Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner pek çok vatandaşı bizzat kendisi partiye üye yapması dikkatlerden kaçmadı.

















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