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Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: - “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” - “ Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası’na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır”

Hazine Ve Maliye Bakanlığında Devir Teslim Töreni

04 Haziran 2023 Pazar 13:15

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Nureddin Nebati’den devraldı. Bakan Şimşek, “Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır“ dedi.   
  Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Nureddin Nebati yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına 29 Ağustos 2007 - 1 Mayıs 2009 yılları arasında bakanlık görevi icra etmiş Mehmet Şimşek atandı. Şimşek, bakanlığın Dikmen yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreni- 65. Hükumetin sona erdiği 10 Temmuz 2018’den sonra ilk defa ekonomiden sorumlu olarak görevine başladı. Törende konuşan Nureddin Nebati, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle çok değerli dostumuz Mehmet Şimşek’e bugün görevimi devretmek üzere bir aradayız. Öncelikle ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden çalışarak sürdürdüm. Attığımız her bir adım, milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği büyük sorumluluk duygusuyla atılmış olan adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancıyla ilerlerken bizler için en önemlisi milletimiz ile yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir” dedi. 
 
  “Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır” 
  Bakan Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı artırmak olduğunu ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz” diye konuştu. 
 
  “Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır” 
  Vakit kaybetmeden Orta Vadeli Program çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, “Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarın sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankası’na enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Bu öncelikler çerçevesinde çalışmalarımızı eşgüdüm içinde ilgili bakanlıklar ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon sağlayarak yürüteceğiz” dedi. 
  Tören, Nebati ve Şimşek’in birbirine çiçek takdim etmesinin ardından son buldu. 
                                       


İHA
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