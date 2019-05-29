Hedef Daha Mutlu Darıca

Gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Başkan Bıyık, hedeflerinin daha mutlu bir Darıca olacağını söylüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Ramazan ayında her akşam farklı bir mahallede teravih namazı kılan Başkan Bıyık, teravih sonrası vatandaşların çay davetlerine de katılarak hasbihal ediyor. Darıcalılarla samimi ortamlarda bir araya gelen Başkan Bıyık, hem Darıcalıların taleplerini dinliyor hem de Darıca’ya hayata geçirecekleri projeleri anlatarak vatandaşlarla değerlendirmelerde bulunuyor.

DAVETLERİ GERİ ÇEVİRMİYOR

Darıca’da gece geç saatlere kadar vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Bıyık, kendisine yapılan davetleri geri çevirmeyerek herkesin sofrasına konuk olmaya çalışıyor. Ev ziyaretlerinin yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşlarının iftar programlarına da katılan Başkan Bıyık, iftara gidemediği yerlerde ise çay sohbetine katılıyor. Gece geç saatlere kadar vatandaşlarla iç içe olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de tek tek dinleyerek notlar alıyor.

HEDEFİMİZ DAHA MUTLU BİR DARICA

Gönül belediyeciliği ile vatandaşların gönüllerine girmeyi amaçladıklarını ifade eden ve bu doğrultuda hareket edeceklerini belirten Belediye Başkanı Bıyık, “Belediye başkanlığı için yola çıkarken insan odaklı çalışacağımıza söz verdik. Projelerimizin merkezinde insan olacak. Amacımız Darıca’da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak. Daha modern bir şehir inşa ederken bunun yanında Darıca’da yaşayanların mutlu olmasını da sağlamak istiyoruz. Sizlerle birlikte ortak akıl çerçevesinde hareket edeceğiz. Sizlerin istemediğiniz işleri ben yaptım oldu mantığıyla hayata geçirmeyeceğiz” diye konuştu.