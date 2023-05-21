İlçe Başkanları 28 Mayıs için bir arada;

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’nın ev sahipliğinde Gebze’de bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları Gebze’de omuz omuza çalışmalarını sürdürüyor.





Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Tura kalmasıyla birlikte Gebze’de bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları omuz omuza çalışmalarını sürdürüyor. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’nın ev sahipliğinde bir araya gelen ilçe başkanları omuz omuza sahaya inerek Gebze’de vatandaşlarla buluştu.

OMUZ OMUZA ÇALIŞARAK ERDOĞAN’A DESTEK İSTEDİLER

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen ilçe başkanları vatandaşlarla sohbet etti. Saha çalışmalarında AK Parti Gebze ilçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ile BBP İlçe Başkanı Şerafettin Akdemir yer aldı. Cumhur İttifakı ilçe başkanlarına saha çalışmalarında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de eşlik etti.