İTTİFAK İDDİLARINA CEVAP VERDİ: LİDERİMİZE BAĞLI KALACAĞIZ.

Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısını partinin il binasında gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basına açıklama yapan il başkan vekili Cevdet Çepil’ e dün kulislere bomba gibi düşen o haber soruldu.

İl başkan vekili Çepil o sorulara içtenlikle cevap verdi.

İşte o açıklamalar;

“Yeniden refah partisi ülkenin en hızlı büyüyen partisidir. Ülkemizin tamamında teşkilatlanmıştır. Üye sayısı bizi meclise taşıyabilecek rakamlara çoktan ulaşmıştır. Bizim baraj sorunumuz yok. Biz tek başına seçime girip, genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ ı cumhurbaşkanı yapmayı düşünüyoruz.





ERBAKANIN KOLTUK DEĞİL, HİZMET SEVDASI VAR.

Yeniden refah partisi teşkilatları açısından basına düşen haberlerin zerre kadar önemi yoktur. Biz genel başkanımızın ağzına bakarız. Genel başkanımızın tek derdi bu millettir. Makam, koltuk merakı değil, millete hizmet etme sevdası vardır. Ülkenin nasıl kurtulacağının reçetesini bu milletin önüne koymuştur. Bu hizmetleri yapın bu millet kurtulsun, bu kurtuluşa kimin vesile olduğunun hiçbir önemi yok, demiştir.

Biz sayın liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ ın samimiyetine inanıyor ve güveniyoruz. Kendisinin bizlere verdiği her emri başımızın üstünde tutarız. Biz ittifaka değil, liderimize bağlıyız. Yeniden refah partisi teşkilatları genel başkanımız genel başkanımızın her türlü kararında fire vermeden yanında olacaktır.