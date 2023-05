İYİ Parti lideri Akşener: “Millet iradesi başımızın tacıdır”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Akşener, her bir vatandaşın oyunun çok kıymetli olduğunu belirterek, “Yapılan tüm kara propagandalara rağmen, tüm provokasyonlara rağmen milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk ve zarafet içinde demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun. Ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var. Bu gündem Türkiye’yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan ve birikmiş birçok sorunumuz var. Başında da ne yazık ki ekonomi geliyor. İşte bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme ve çözüm üretme zamanı geldi” açıklamasında bulundu.

“Seçmen bizim için en halis ölçüttür, çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur”

Parti olarak muhalefet olma görevini yine aynı düstur ve ciddiyetle yürüteceklerini dile getiren Akşener, “Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Çünkü millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Nitekim milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamak anladıktan sonra da gereğini yapmaktır” ifadelerini kullandı.

“Millet iradesi başımızın tacıdır”

Seçim sonuçları üzerinden umutsuzluğa kapılmamasının gerektiğini belirten Akşener, “Hiç kimse bir yenilmişlik, kaybetmişlik ya da karamsarlık hissetmesin. Eğer ki demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmasın. Demokrasilerde her şeyin tartışılabileceğini söyledim ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini o da; hür iradeyle sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır” diye konuştu.

Akşener ayrıca kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik etti.

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, “Şu anda 14 Mayıs’taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık. Ben arkadaşlarıma seçim bittikten sonra Kılıçdaroğlu’nun ve Erdoğan’ın ikinci tura kaldığı bir seçim var, dolayısıyla buraya odaklanacağız ve ne yapmamız gerekenleri tartışacağız, dedim. Bizim İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs gününün akşamına bıraktık. İki mesaj var burada birincisi İYİ Parti'ye verilen bir mesaj var. Bir de biz 2018’deki oyumuzu ve milletvekili sayımızı tekrarladık. Yani ne aşağı düştük ne de yukarı çıktık. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla okuyacağız. İkincisi ise cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ortaya çıkan tablo” diye konuştu.

Millet İttifakı paydaşlarının Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine CHP Genel Merkezi’nde bir araya geleceklerini değerlendirme yapacaklarını dile getiren Akşener, “6 Genel Başkanı ve 6 partiyi davet edip bir araya toplayan Kılıçdaroğlu’ydu. Onun neticesinde kendisini aday olarak destekledik ve bütün partiler olarak çalıştık. 14 Mayıs’ta da iki parti olarak Millet İttifakı bünyesinde girdik. Diğer partiler de CHP logosu içinde seçime girdiler” ifadelerini kullandı.

İHA