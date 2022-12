KARARSIZLARIN ADRESİ NETLEŞTİ; YAŞAR AYDIN

Türkiye’yi karış karış gezen Onur İttifakı lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Yaşar Aydın, bilgisi, birikimi ve donanımı ile seçmenlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Özellikle Anadolu’da cumhur ve millet ittifaklarının siyasi istikrarsızlıklarına tepkili olan büyük bir kesimin teveccühünü kazanan Yaşar Aydın, siyasi tecrübesi ile de halkın gönlüne girmeyi başardı.



Vatandaşın umudu olan Yaşar Aydın, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezen seçmenlerle bir araya gelen Yaşar Aydın, Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100 Bin imzayı da halktan gördüğü büyük teveccüh sayesinde topladı.

Her 2 ittifaktan da bıkmış durumda olan seçmenlerin umudu olan Yaşar Aydın, “Onurlu bir millet yürüyüşü ile yola çıktıklarını her platformda ifade ediyor.

Halk, 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlere ve Millet İttifakı diyerek 6’lı masa etrafında toplanıp milleti tek bir adaya mahkum etmek isteyenlere en güzel cevabı Yaşar Aydın diyerek verdi.



Sessiz ve sedasız karalılıkla milletimizden aldığımız güç ve destekle iktidara yürüyoruz diyen Yaşar Aydın, “Sahada yaptığımız çalışmalarda gördük ki artık vatandaşımız siyasette yeni yüzler istiyor. Hem iktidar hem de muhalefet partilerinde aynı isimleri görmek artık vatandaşımızın sabrını taşıdı. Bizlerde bu güçle inşallah vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vererek siyasete yeni bir soluk getireceğiz. Bizim hareketimiz gözleriyle tüm renkleri gören, kulaklarıyla tüm dilleri duyan, yüreğiyle tüm insanlığı kucaklayan, Türkiye’nin en büyük siyasi hareketidir. Onur Hareketinin her bir gönüllüsü birer dava adamıdır” dedi.