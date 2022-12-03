KARARSIZLARIN ADRESİ NETLEŞTİ; YAŞAR AYDIN

Özellikle Anadolu’da cumhur ve millet ittifaklarının siyasi istikrarsızlıklarına tepkili olan büyük bir kesimin teveccühünü kazanan Yaşar Aydın, siyasi tecrübesi ile de halkın gönlüne girmeyi başardı.
Vatandaşın umudu olan Yaşar Aydın, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezen seçmenlerle bir araya gelen Yaşar Aydın, Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100 Bin imzayı da halktan gördüğü büyük teveccüh sayesinde topladı.
Her 2 ittifaktan da bıkmış durumda olan seçmenlerin umudu olan Yaşar Aydın, “Onurlu bir millet yürüyüşü ile yola çıktıklarını her platformda ifade ediyor.
Halk, 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlere ve Millet İttifakı diyerek 6’lı masa etrafında toplanıp milleti tek bir adaya mahkum etmek isteyenlere en güzel cevabı Yaşar Aydın diyerek verdi.
Sessiz ve sedasız karalılıkla milletimizden aldığımız güç ve destekle iktidara yürüyoruz diyen Yaşar Aydın, “Sahada yaptığımız çalışmalarda gördük ki artık vatandaşımız siyasette yeni yüzler istiyor. Hem iktidar hem de muhalefet partilerinde aynı isimleri görmek artık vatandaşımızın sabrını taşıdı. Bizlerde bu güçle inşallah vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vererek siyasete yeni bir soluk getireceğiz. Bizim hareketimiz gözleriyle tüm renkleri gören, kulaklarıyla tüm dilleri duyan, yüreğiyle tüm insanlığı kucaklayan, Türkiye’nin en büyük siyasi hareketidir. Onur Hareketinin her bir gönüllüsü birer dava adamıdır” dedi.
Onur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak ülkeyi huzurla yönetmeye talip olduklarını ifade eden Aydın, “Bizler yurdumuzun her bir köşesinde huzur ve mutluluk olsun istiyoruz. 82 milyon kardeşçe yaşadığımız ülkemizde yatağa aç kimsenin girmemesini istiyoruz. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, adam kayırmacılığına son vermek için biz bir yola çıktık ve inşallah bu yolun sonunda ülkemizi refaha kavuşturacak kadroları kuracağız ve ülkemizi dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere Onur Hareketi olarak getireceğiz. Cumhur ve Millet İttifakına meydanları bırakmayacağız. Cumhur ve millet İttifakının gitmiş olduğu il ve ilçelerde, görüştüğümüz her isim bize desteklerini iletiyor. Zafere an kadar yakınız.” dedi.