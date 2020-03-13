KBB Başkanı Tahir Büyükakın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve ülkemizin tıp alanında kat ettiği mesafenin önemine vurgu yaptı.

Başkanı Büyükakın, ülkemizin özellikle son yıllarda tıp alanında çok ciddi mesafeler aldığını belirterek, ‘’Sağlık çalışanlarımız, hep yanı başımızda Hızır gibi imdadımıza yetişen, insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için gece-gündüz demeden çalışan fedakâr insanlardır. Her an yardıma koşan, dertlere derman, yaralara merhem olan doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve diğer sağlık personelimiz insanlığın gurur kaynağı, sağlığımızın sigortasıdır.

Ülkemiz özellikle son yıllarda tıp alanında çok ciddi mesafeler kat etmiştir. Doktor, hemşire ve bütün sağlık personelinin bu konuda gösterdiği gayret ve başarı Türk Milleti adına gurur verici bir gelişmedir. Tıp alanında milletimizin tarihin çok eski çağlarından beri gelen başarılarının günümüzde de sürdüğünü görmekten mutluluk duyuyorum.

Tıp alanında çalışan bütün herkesin gösterdiği gayret ve başarılar, milletimiz adına gurur verici gelişmelerdir.

Sağlığımız için emek veren bütün sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyor, şehrimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, zindelik, huzur diliyorum. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun” ifadesini kullandı.