KBB Başkanı Tahir Büyükakın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Ülkemiz özellikle son yıllarda tıp alanında çok ciddi mesafeler kat etmiştir. Doktor, hemşire ve bütün sağlık personelinin bu konuda gösterdiği gayret ve başarı Türk Milleti adına gurur verici bir gelişmedir. Tıp alanında milletimizin tarihin çok eski çağlarından beri gelen başarılarının günümüzde de sürdüğünü görmekten mutluluk duyuyorum.
Tıp alanında çalışan bütün herkesin gösterdiği gayret ve başarılar, milletimiz adına gurur verici gelişmelerdir.
Sağlığımız için emek veren bütün sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyor, şehrimize, ülkemize ve dünyaya sağlık, zindelik, huzur diliyorum. 14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun” ifadesini kullandı.