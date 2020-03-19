Kocaeli milletvekili İlyas Şeker önemli uyardı

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, Gazi Mecliste düzenlemiş olduğu basın açıklamasında medya temsilcileri ile bir araya gelerek depremin, pandemi olarak ilen edilen corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu ifade ederek depremden korunmanın yolları ile ilgili açıklamalarda bulundu.





DEVLETİMİZ, CORONA VİRÜS İLE MÜCADELEDE OLAĞANÜSTÜ GAYRET GÖSTERİYOR





AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın açıklamasında basın mensupları ile bir araya gelerek depremin, pandemi olarak ilan edilen corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu ve bu yüzden ülke olarak milletçe ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda bakanlığın ve hükümetin almış olduğu tedbirler ve etkili önlemler sayesinde sürecin şimdilik hafif atlatıldığını ifade eden Şeker;“Virüsün yayılmasını önlemeye yönelik verdikleri mücadeleden dolayı, Başta Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, milletimizin takdirini kazanan Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca’ya, Hükümetimize ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.





DEPREM ÜLKEMİZ İÇİN CORONA VİRÜSÜNDEN DAHA TEHLİKELİ





Bütün dünyayı tedirgin eden corona virüsünden bu güne kadar 6 bin civarında insanın hayatını kaybettiği açıklanırken, sadece 99 Kocaeli Gölcük depreminde 18 bine yakın insan hayatını kaybettiğini söyleyen Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker,“Ülkemizde sonuçlarına bakıldığında depremin corona virüsünden daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla corona virüsünden korunmak için, aldığımız tedbirlerin katbekat fazlasını depremden korunmak içinde almalıyız. Nasıl ki; corona virüsünden korunmak için ellerimizi yıkayıp diğer tedbirleri de alıyorsak, depremden korunmak için de oturduğumuz binaların, depreme dayanıklı mı, fay hattının üzerinde mi, çökme bölgesinde mi kalıyor diye kontrollerini yaptırmalıyız ve gerekli tedbirleri almalıyız.” ifadelerini kullandı.





YEREL YÖNETİMLERE, HÜKÜMETE VE MİLLETİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR





Ülkemizin dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde bulunmasına rağmen depremin,17 Ağustos tarihine kadar pek önemsenmeyen bir kavram olduğunu ve bundan dolayı da alınması gereken tedbir ve atılması gereken adımlarda hep geç kalındığını ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker; “Depremlerde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için hükümete, yerel yönetimlere ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.Hükümetlerimiz, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında neler yapılacağı konusunda gerekli tedbirleri aldılar, almaya da devam ediyorlar. Depremle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapıldı. Öncelikle Yapı Denetimi Kanunu çıkarıldı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çıkarıldı, AFAD, Türkiye'de afet ve acil durumlara ilişkin ülkenin yetkin ve etkili tek kurumu oldu. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldı ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çıkarıldı. Kentsel dönüşüm teşvik edildi, ekonomik destekler ve muafiyetler getirildi, TOKİ ve Bakanlık depreme dayanıklı konutlar ürettiler ve üretmeye devam ediyorlar.Depremlerde can kaybını en aza indirmek için belediyeler ve özel idareler, kaçak inşaata göz yummamalı, sıkı denetim yapılmalı, aktif fay hatlarının geçtiği yerler, alüvyon bölgeler ve çökme bölgelerini plan tadilatlarıyla imara kapatmalı, plansız, projesiz ve denetimsiz binaların yapımına müsaade etmemelidir. Yasalar belediyelere bu çalışmaları yapması için olağan üstü yetki vermekte ve görev yüklemektedir. Bu çalışmalar için ayrıca bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç yoktur mevcut yasalar yeterlidir.” dedi.





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CİDDİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI



