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Kocaeli Saadet Milletvekili Aday Adayı Lansmanı

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023'teki yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili aday adayı lansman töreni düzenleyecek.

Kocaeli Saadet Milletvekili Aday Adayı Lansmanı

24 Mart 2023 Cuma 13:32


Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023'teki yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleriyle ilgili aday adayı lansman töreni düzenleyecek.

Aday adaylarının başvuru sürecinin tamamlayan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, 25 Mart Cumartesi günü 10.30’da İzmit Luxor Garden Otelde Aday Adayları Tanıtım Programı'yla seçime start verecek.

Tanıtım programına ‘Aday Adayları, İlçe Başkanları, İlçe Seçim Karargah Başkanları’ başta olmak üzere teşkilat mensuplarının katılımlarıyla geniş çaplı program yapılması hedefleniyor.

Resmi olarak başvuru yapan aday adaylarının tanıtılacağı lansmanda seçim sürecinde uygulanacak stratejiler anlatılacak.



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