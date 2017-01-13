Meclis’te arbede!

Teklifin 1. turdaki beşinci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin görüşmelerdeki tavrını eleştirdi. Özel, halkın kürsüsünü korumaya aldıklarını belirtti. Ardından CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldı. CHP'lilerin eylemlerine devam etmesi üzerine Aydın birleşime ara verdi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga ve itiş kakış yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnunun kırıldığı belirtildi. Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü. Genel Kurul salonunun bazı yerlerinde de hasar oluştu.

KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ KAVGANIN ORTASINDA!

Çıkan kavganın ortasında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Mehmet Akif Yılmaz ve CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar, Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan'da yer aldı. Bir milletvekili AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın arkadan boğazını sıkmaya çalıştığı fotoğraf karelerine yansırken, CHP'li Tahsin Tarhan'ın kargaşada düşme tehlikesi de yaşadığı yine fotoğraf karelerine yansıdı. Öte yandan CHP Grup başkan Vekili Engin Altay’ın saldırısına maruz kalan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yaptığı açıklama da “Anayasa görüşmelerinde, CHP'nin görüşmeleri sabote etmeye yönelik kavga çıkarma girişimine engel olmak için kavgayı ayırırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, arkadan kalleşçe yumruk sallayarak saldırıda bulundu. Fikirlerin konuşulması gereken Aziz ve Gazi Meclis'imizde bu nahoş görüntülerin yaşanmasına Kılıçdaroğlu seyirci kaldı.







Kalleşlik, arkadan saldırma alçak ve şerefsizlere mahsus bir meziyet. Milletimiz bunlara gereken cevabı sandıkta verecek.”dedi.