Merak Akşener Darıca'da :El ele vereceğiz

ARTIK DERTLERİNİZ KONUŞULUYOR

Akşener memleketi Kocaeli'de Çayırova ve Darıca ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Darıca ilçesi Çınaraltı mevkisinde halka seslenen Akşener, “İstedik ki sizin dertlerinizin konuşulduğu, sizin dertleriniz üzerinden bütün siyasi partilerin çare ürettiği ve o çareler üzerinden rekabet ettiği, o rekabete göre de sizin seçimlerde karar verebileceğiniz, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben. Netice itibariyle farkındaysanız Türkiye’de hafif hafif oculuk, buculuk gidiyor. Sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı" diye konuştu.





‘SEÇMEN VELİNİMETTİR’