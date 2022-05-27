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Merak Akşener Darıca'da :El ele vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, halka oylarının çok kıymetli olduğunu belirterek, “Ceketimi assam, şapkamı assam seçim alırım zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz” dedi

Merak Akşener Darıca'da :El ele vereceğiz

27 Mayıs 2022 Cuma 09:57

 ARTIK DERTLERİNİZ KONUŞULUYOR
Akşener memleketi Kocaeli'de Çayırova ve Darıca ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Darıca ilçesi Çınaraltı mevkisinde halka seslenen Akşener, “İstedik ki sizin dertlerinizin konuşulduğu, sizin dertleriniz üzerinden bütün siyasi partilerin çare ürettiği ve o çareler üzerinden rekabet ettiği, o rekabete göre de sizin seçimlerde karar verebileceğiniz, seçmenin velinimet olmasını sağlamak için gezdim ben. Netice itibariyle farkındaysanız Türkiye’de hafif hafif oculuk, buculuk gidiyor. Sizin dertlerinize dair hangi çarelerin üretilebileceği ufak ufak da olsa konuşulmaya başlandı" diye konuştu. 

‘SEÇMEN VELİNİMETTİR’ 
Akşener, halka oylarının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Şimdi ne yapacağız? Şimdi el ele verip bir şey yapacağız. El ele vereceğiz ve buraya benim geldiğim gibi ağalar gelecek karşınızda hazır ola geçecek. Oylarınız çok kıymetli olacak. Bana da oylarınız kıymetli olsun, ağalara da kıymetli olsun ve öğreteceğiz hep beraber seçmen velinimettir ağalar. Ceketimi assam, şapkamı assam seçim zamanı bitmiştir. El ele vereceğiz" dedi.


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