MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İYİ Parti üyelerinin bozkurt işareti yapmasıyla ilgili olarak “MHP’nin eskisi olmaktan kurtulsunlar, artık gittikleri yerin yenisi olsunlar. MHP’nin 50 yıllık sembolünü kullanmasınlar, yakışmıyor” dedi.

MHP

İl Başkanı

Aydın Ünlü

haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu meselenin mutat ve bildik bir yanıdır. Mezkur atamanın kamuoyuna yansımasıyla büyük bir eleştiri sağanağı başlamış, MHP'yi itibarsızlaştırmak, Cumhur İttifakı’nı baltalamak için ahlaksız bir süreç devreye alınmıştır. Avusturya Cumhuriyeti’ne görevlendirilen büyükelçinin bir ülkücü katili olduğu iddiası yaygın bir şekilde gündeme taşınmıştır. Say desem beş şehidimizin ismini ve bunların katillerini tereddütsüz sayamayacak olanların fitne ateşini tutuşturmaları namertlik ve sahtekârlıktır”

‘KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ’

Şehitlerin hakkını korumak bizim namus meselemizdir. MHP’yi karalamaya çalışmaya kimsenin hakkı yoktur. Viyana büyükelçiliğine atanan şahısın mazisi bellidir. Sorumlusu elbette hükümettir. Biz şehidi de biliriz, katili de biliriz. Bizde sosyal medya yolcusu değil, davanın hancısı lazımdır. Taş atıp arkasından baktıranların kimler olduğunu biliyoruz.

‘BOŞ SALONLARA KONGRE YAPIYORLAR’

İYİ Partili bazı isimlerin kongrelerde Bozkurt işareti yaparak fotoğraf çektirmesini eleştiren Ünlü, “Boş salonlara kongre yapıyorlar. MHP’nin eskisi olmaktan kurtulsunlar, artık gittikleri yerin yenisi olsunlar. MHP’nin 50 yıllık sembolünü kullanmasınlar, yakışmıyor. Kendi üyelerini, yöneticilerini uyarsınlar. Bunu onlara öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

29 Şubat’ta Dilovası’nda Aşık Sefa-i konseri, 6 Mart’ta Sekapark’ta bulunan Kongre Merkezi’nde Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katılımıyla Ülkü Ateşi programı gerçekleştirilecek. Ayrıca önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü Derince’de gerçekleştirilmesi planlanan saha programlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılacak.