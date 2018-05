MHP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu MHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. MHP Kocaeli milletvekili adayları SAFFET SANCAKLI, HİLAL ELMAS, ALPEREN ŞAKACI, ERTAN YILMAZ, İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU, SERKAN KURAL, GAMZE CAN, VEDAT AKBULUT, KÜBRA GÜNDOĞDU, TOLGA ÖZTÜRK, DURSUN FURUNCİ, GÜRBÜZ ASLAN ve ZEYNEP ADAK oldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:07