Milletvekili Yaman’dan 28 Mayıs çağrısı;

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çayırova’da bir araya geldiği vatandaşlara 14 Mayıs’ta verdikleri destek için teşekkür etti. Milletvekili Yaman, “Milletimizden 28 Mayıs’ta daha güçlü bir destek bekliyoruz. İnanıyorum ki, hemşerilerimiz tercihini istikrardan yana kullanacaktır.” dedi.





AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çayırova’da gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Milletvekili Yaman, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Çayırova Erzurumlular Spor Kulübü Derneği, Gümüşhane Babakonağı Derneği, Bayburtlular Genç Osman Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. STK ziyaretlerinin ardından ilçede esnaf ziyareti yapan Milletvekili Yaman, 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’na verdikleri destek için vatandaşlara teşekkür etti.

“2. TURDA BU İŞ TAMAM”

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde vatandaşların mutlaka oylarını kullanması gerektiğini ifade eden Milletvekili Cemil Yaman, “Milletimiz, 21 yıldır kendisine hizmetkâr olan Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs’ta çok güçlü bir şekilde yeniden başkan seçecektir. Mutlaka oyumuzu kullanalım. İnşallah 2. Turda bu iş tamam. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük önem arz eden ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile başlattığımız bu süreci canla başla çalışarak nihayete erdirecek ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.