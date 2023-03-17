OKUL MÜDÜRÜ SUAT YAZAN ADAYLIĞA MÜRACAAT ETTİ

Körfez İlçe Hereke Sümer İlkokulu’nda Müdür olarak vazife yapan 28 yıllık eğitimci Suat Yazan; Adalet ve Kalkınma Partisi’nde milletvekili aday adayı oldu. 28 yıllık meslek hayatının 21 yılını müdür olarak geçiren ve son olarakta Hereke Sümer İlköğretim Okulu’nda müdürlük olarak sürdüren Suat Yazan; görevinden istifa etti ve adaylık müracaatını kalabalık bir toplulukla Ak Parti Kocaeli İl Teşkilatı’na gerçekleştirdi. ‘Bu güne kadar yetiştirdiğim öğrencilerimin bana olan inancı ve desteği ile bu göreve talip oldum. Öğrencilerim, çevrem ve içinde bulunduğum eğitim camiasının yoğun isteği; vatan-millet ve mukaddesat sevdamla birlikte bu kutsal yolculuğa talep oldum. Hakkımızda hayırlısı olsun’ dedi. Dilekçesini veren Suat Yazan’ı ailesi de bu güzel özel günde yalnız bırakmadılar.





SUAT YAZAN KİMDİR?

1971 Yozgat- Yerköy- Kumluca Köyü doğumluyum. 11 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. İlkokulu Köyümde, Ortaokulu Yozgat İstiklal Lisesi'nde Liseyi İstanbul Silivri Lisesi'nde Okudum. 1991 yılında kazandığım Uludağ üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünü 1995 yılında bitirerek aynı yıl Şanlıurfa'ya öğretmen olarak atandım. 8 yıl Şanlıurfa Suruç ilçesinde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra 2003 yılında Kocaeli'ye tayin oldum. Kandıra'da 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sırasıyla;

Derince Halk Eğitim Merkezi,

Derince Sabancı ortakları ve çalışanları ilkokulu,

Derince Hikmet Uluğbay Ortaokulu,

Hereke Nuh Çimento Ortaokulu'nda Okul Müdürü olarak görev yaptım ve halen

Hereke Sümer İlkokulu'nda Okul Müdürü olarak görev yapmaktayım.

2022 yılında Samsun Üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programına devam ediyorum.

Spor ile aramın çok iyi olduğunu söyleyemem ama çok iyi bir izleyiciyimdir.

Çok geç yaşlarda öğrencilerime örnek olmak gayesiyle başladığım NEY üfleme sevdası oldukça ilerledi ve çok güzel ney üflediğimi söyleyebilirim. Ney dışında UD öğrenmeye çalıştım ancak vakit yokluğundan çok yol alamadım ama emeklilik yıllarımda ud çalmayı ilerletmek istiyorum. Ayrıca Klasik Türk Müziği ( Türk Sanat Müziği) ile Dini Musiki sevdalısı olduğumuz da doğrudur