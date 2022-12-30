SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

REFAH İKTİDARINDA EKMEĞİN BÜYÜGÜNÜ İŞÇİLER YİYECEK.

Yeniden Refah Partisi genel başkan baş danışmanı ve MKYK üyesi Mehmet Aras Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren Kartonsan fabrikasının grevdeki işçilerini ziyaret etti.

REFAH İKTİDARINDA EKMEĞİN BÜYÜGÜNÜ İŞÇİLER YİYECEK.

30 Aralık 2022 Cuma 12:03

Aras’ a ziyaretinde, MKYK üyesi Ahmet Emre Aydın ve yeniden refah partisi Başiskele ilçe başkanı Tevfik Civelek eşlik etti. 

EMEK SERMAYEDEN ÜSTÜNDÜR.

Aras işçilere hitaben yaptığı konuşmada; “emek sermayeden daha önemli bir değerdir. Refah partisinin iktidarında emek eden değerini alacak. Bizim iktidarımız halkın iktidarı olacak. Bizim iktidarımızda evine ekmek götüremediği için intihar eden vatandaş olmayacak.” Şeklinde konuştu. 

Aras’ ın konuşması işçilerden büyük alkış aldı.  

Konuşmanın bitiminin ardından Aras işçilere, yanında getirdiği elmaları dağıttı. Zeytin ve ekmek ikram etti. Temsili milli görüş ekmeğini işçilere veren Aras; bizim iktidarımızda ekmeğin büyüğünü işçiler yiyecek dedi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Refah Partisi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Aralık Ayı İl Divan Toplantısı Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Aralık Ayı...
AK Parti Gebze İlçe Başkanı Kaya'nın annesi toprağa verildi AK Parti Gebze İlçe Başkanı Kaya'nın annesi toprağa...
İzmitli Ekrem Çelikiz Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu İzmitli Ekrem Çelikiz Saadet Partisi'nden milletvekili...
İSMET İŞERİ CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK BASIN AÇIKLAMASI İSMET İŞERİ CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAY...
BAŞKAN SARI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLUYOR BAŞKAN SARI MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLUYOR
Gebze Yeniden Refah'ta Temsili En Yüksek Yerde Gebze Yeniden Refah'ta Temsili En Yüksek Yerde
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Aralık...
Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Aralık Ayı İl Divan Toplantısını, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin...

Haberi Oku