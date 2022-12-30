REFAH İKTİDARINDA EKMEĞİN BÜYÜGÜNÜ İŞÇİLER YİYECEK.

Yeniden Refah Partisi genel başkan baş danışmanı ve MKYK üyesi Mehmet Aras Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren Kartonsan fabrikasının grevdeki işçilerini ziyaret etti.

Aras’ a ziyaretinde, MKYK üyesi Ahmet Emre Aydın ve yeniden refah partisi Başiskele ilçe başkanı Tevfik Civelek eşlik etti.

EMEK SERMAYEDEN ÜSTÜNDÜR.

Aras işçilere hitaben yaptığı konuşmada; “emek sermayeden daha önemli bir değerdir. Refah partisinin iktidarında emek eden değerini alacak. Bizim iktidarımız halkın iktidarı olacak. Bizim iktidarımızda evine ekmek götüremediği için intihar eden vatandaş olmayacak.” Şeklinde konuştu.

Aras’ ın konuşması işçilerden büyük alkış aldı.

Konuşmanın bitiminin ardından Aras işçilere, yanında getirdiği elmaları dağıttı. Zeytin ve ekmek ikram etti. Temsili milli görüş ekmeğini işçilere veren Aras; bizim iktidarımızda ekmeğin büyüğünü işçiler yiyecek dedi.