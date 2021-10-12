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Saadet Gebze Kongreye Kilitlendi

Haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Saadet Gebze 24 Ekim Pazar günü saat 14:00’de Osman Hamdi bey konferans salonunda Genel başkan Temel Karamollaoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleştiriceği kongreye kilitlendi.

Saadet Gebze Kongreye Kilitlendi

12 Ekim 2021 Salı 12:04


     Toplantı ile ilgili olarak İlçe başkanı Türel; “Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz kongremize tüm teşkilat mensuplarımızla beraber hazırlıklarımızı yapmaktayız. Bu hazırlıklar, Sorunları büyük ve çözüme kavuşmamış Gebzemiz için önem arz etmektedir. Bu kongre Gebzemiz için yeni  bir sayfa olacaktır. Bu sayfada rantın olmadığı, ihalelerin kamuya açık şeffaf olduğu, yağmurlarda küçük göletlere  dönüşen yolların, suyun içinde kalan dükkan ve hanelerin olmadığı, yıllardır imar problemi yaşayan mahallerimizin sorunlarının çözüldüğü, çarpık kentleşmenin olmadığı, her geçen gün artan trafik sorununa çözümünün bulunduğu, elektrik ve su kesintilerin den feryat edecek duruma gelen insanlarımıza çözümün olduğu, olası bir depremde yeterli toplanma,barınma ve temel ihtiyaçların giderilebileceği alanların sağlandığı ve daha nice sorunları çözüleceği ve Gebzeli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak nice projelerin olacağı bir sayfa olacaktır”.

  Başkan Türel konuşmasının devamında “Bu ifadelere mührümüzü vurmak için siz kıymetli Gebzeli vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz”. 

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