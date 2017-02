Saadet Partisi Açıklamalarda Bulundu

Hafta sonu ilçe Binasından geçekleşen toplantıya teşkilat mensuplarının ve Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu şunları söyledi.

AKSU; SİYASİLER RANT KAVGASINDA

Anayasa değişikliği tartışmalarının toplumu kamplaştırmaya götürmemesi gerektiğine değinen Aksu, “Biz bir bütünüz. Her şeyden önce bu ülkede kardeşliğe, birliğe beraberliğe ihtiyacımız var’’ dedi. Konuşmasına devam eden Aksu şunları söyledi. ‘'Elbette problemleri çözmek için hepimizin farklı niyetleri, projeleri, tercihleri olabilir. Bu bize zenginlik katmalı. Bizi birbirimize düşman kamplar haline getirmemeli. Bunu iktidar için de muhalefet için de söylüyorum. Bir an önce bu kamplaşmayı durdurmak mecburiyetindeyiz. Tehlike giderek büyüyor. Yarın bu ülkeye saldırı olsa askere giderken sen solcu musun, sağcı mısın, ilerici misin, gerici misin diye sormayacaklar. Herkes ülkeyi korumak için gerektiğinde silahaltına girecek ve çarpışacak. Ne için memleketimiz için. Bunu şimdiden sağlayalım. Bu tehlike olmadan sağlayalım” siyasiler rant kavgasını bir kenara bırakıp milletimizin ortak noktalarını çoğaltmalıdır. Bunları yaparsak ‘Yeniden Büyük Türkiye’ doğar. Her şeyden önce şahsiyetli bir dış politika da izlemeliyiz. Savrulmayacağız. Bugün Ruslarla düşman, yarın dost. Bugün AB ile dost, yarın düşman. Dün İsrail’e ‘oneminute’ bugün ‘İsrail’den başka dostumuz yok’ demeyeceğiz. Bu kadar zikzakla bir yere gidemeyiz. Ne yapacağımıza karar vermeliyiz” diye konuştu.

DÜNYA LİDERİYİZ AMA!

Varlık fonu tartışmalarına değinen Aksu, Dünyadaki en büyük bor rezervi %85 le Türkiye de. Özelleştirilmemesi için özel kanunlar var. Şimdi ne olacak. Varlık fonuna devredildi. Yeri gelecek tek kelime edilmeden bor madenleri başkalarına tahsis edilebilecek, peşkeş çekilebilecek. Çünkü varlık fonundan kimseye sormadan özelleştirme yapabilirsin. Kimsenin ruhu da duymayacak. Böyle bir çalışmaya rıza göstermemiz, mümkün değil. Bu fon düzgün kullanılırsa fayda getirebilir, ancak hükümetin ekonomi politikalarını sil baştan yeniden tanzim etmesi şartıyla. Bu varlık fonunun ümit ederim ki, düzgün işlemesini hükümet sağlar. Eğer sağlamazsa ülkede kıymet verdiğimiz ne varsa tamamen elimizden çıkar.” Dedi.

UÇAR; GÖZLERİNİ ARAZİ BÜRÜMÜŞ YÖNETİCİLER

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Çayırova Belediyesi Meclis üyesi Ali Uçar, ‘’Çayırova’nın ileride en büyük sorunlarından birisi kamu arazisi sıkıntısı olacak’’ dedi. Uçar, nüfusun çoğalmasıyla belediye hizmet birimlerinin mahallelere yayılması gerektiğini fakat Çayırova’yı yöneten beceriksiz idarecilerin mirasyedi zihniyetiyle tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu arazilerini har vurup harman savurduğundan, belediye hizmet birimleri ilerleyen yıllarda hizmet binası için kamu arazisi bulamayacak. İstimlak ederiz yâda kiralarız diyen basiretsiz yöneticiler, 15-20 bin nüfuslu Çayırova mahallesinde park için kiralık 150 m2 bir arsa bulabildiler ve yıllardır Yenimahalle Kümeevler camisi için sekiz daireyi istimlak edemediler. Çayırova Belediyesi, Büyükşehir ve hükümet kendilerinde olmasına rağmen. Çayırova’yı yönettiklerini iddia eden bu arkadaşlar siyasi ikbal ve menfaat peşinde koşmaktan halkın ihtiyaçlarını göremiyorlar. Çayırova’yı yöneten yerel idarecilerin adeta bir gözü arsa, bir gözü para gördüğü için yatıp kalkıp Çayırova da hangi kamu arazisini satarız derdindeler’’ dedi. Uçar son olarak yakın zamanda yerel gündem ağırlıklı bir basın toplantısı yaparak Çayırovanın nasıl TALAN edildiğini açıklayacaklarını, bunun için ilçe başkanımız ve teşkilatımızla gerekli hazırlıkları sürdürüyoruz dedi.

SARIDOĞAN VARLIK FONUNU DEĞERLENDİRDİ

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Recep Sarıdoğan ülkenin en büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonu’na devredilmesini değerlendirdi. Sarıdoğan, ‘’Fon deyince aklıma nakit kaynak gelir. Onun için de varlık fonları bütçesi fazla veren veya çok kıymetli madenleri olup da bunu pazarlayan böylece elinde ne yapacağını bilmediği nakit kaynağı olan ülkeler bunu oluşturuyor. Elimizde petrol var, Madenlerimiz var, gelir sağlıyoruz, ne yapacağız. Hep bu esasa dayanmıştır. Dünyada ilk defa böyle bir imkanı olmadan bir ülke böyle bir fon oluşturuyor. Bu bir fon değil, maalesef iflas etmiş ülkenin bu güne kadarki birikimlerini bundan sonra alacakları borçlara karşı teminat olarak göstermek hatta ve hatta ipotek etmek anlamına geliyor. Fon diye bir şey yok” diye eleştirdi. Sarıdoğan, Varlık Fonu’na devredilen kurumların isimlerini de bir bir sayarak, daha buraya hangi kurumların katılacağını da bilinmediğini söyledi. “Daha buraya nelerin katılacağı da belli değil. Hükümet maalesef yeni oluşturduğu her müessese ve kurumda denetimi saf dışı etmeye çalışıyor. Efendim denetim var. Sen kendi kendine bir denetim yapıyorsan ben buna denetim diyemem ki. Bizde kurulu müesseslerimiz var. En önemlisi Sayıştay’dır. Osmanlı döneminden kalmıştır. Bir kurumu Sayıştay denetiminden uzak tutuyorsanız, o zaman ciddi manada orada bir denetim olduğunu söylemek mümkün olmaz” eleştirisini dile getirdi.