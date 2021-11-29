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saadet partisi ilçe yönetimi ve başkanlık divanı

Saadet Partisi Altıncı Olağan Kongresi'nde yeniden Gebze İlçe Başkanlığına seçilen Mustafa Türel yapılan ilçe yönetim kurulu toplantısında yeni başkanlık divanını açıkladı.

saadet partisi ilçe yönetimi ve başkanlık divanı

29 Kasım 2021 Pazartesi 20:45

Saadet Partisinin yeni Başkanlık divanı ve ilçe yönetimi şu şekilde;

İlçe Başkanı : Mustafa TUREL

Teşkilat Başkanı : Recep TÜTÜNCÜ

Siyasi İşler Başkanı :Maarif BALIKÇI

Planlama ve Koord.Başk. :Erkan VURAL

Seçim İşleri Başkanı :Mustafa UZUNPINAR

Tanıtım ve Medya Başkanı :Muhammet GÜNLER

STK ve Halkla İlişkiler Başk. :Mustafa DEMİRKAN

Eğitim Başkanı     :Halil İbrahim YILDIZ

Mahalli İdareler Başkanı :Ramazan GÜNGÖR

Muhasebe ve Mali İşler Başk. :Mehmet AĞAR

Sosyal İşler Birim Başkanı :Ercan ÇİÇEK

Ekonomik İşler Başkanı :Yunus KARAKAYA

İlçe Sekreteri ve Teysis Sor. :Şaban ATALI

Gençlik Kolu Başkanı :Yavuz VURAL

Stklar İlçe Sorumlusu :İsmail GÖÇMENLER

Kadın Kolları Sorumlusu :Mehmet ÇERGEL

Milli Gazete İlçe Sorumlusu :Ahmet ŞEKER

İdare Amiri :Galip ÖĞMEN

Diş İlişkişler Birim Bşk. :Faruk KADIOĞLU

İştişare Heyeti Başkanı :Kenan ALTUNALAN

Teşkilatlanma Komisyonu :Sinan Tufan GÖKSEL

Teşkilatlanma Komisyonu :Recep BALLI

Teşkilatlanma Komisyonu :Fatih ŞENGÜL

Teşkilatlanma Komisyonu :Murat EKİNCİ

Teşkilatlanma Komisyonu :H.Hüseyin KOCAMAN

Plan.ve Koord.Başk.Yard. :Suat TURAN

Seçim İşleri Bşk.Yar. :Osman Nuri AYDIN

Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :Serhat LAL

Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :İbrahim TEMÜR

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Abdurrahman TATLI

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Mustafa ÜNLÜ

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ramazan YALÇINKAYA

STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ali DANACI

Eğitim Başk.Yrd. :Fatih KAYMAKÇI

Mahalli İdareler Brm.Bşk.Yrd. :Onur ONATÇA

Muh.ve Mali İşler Başk.Yrd. :Ertuğrul GEMİKSİZ

Sosyal İşler Birim Başk.Yard. :Abdullah TÜREL

İdare Amiri Yardımcısı :Abdurrahman KARAKAŞ

İştişare Heyeti Başkanı Yard. :Cafer DAMAR

İştişare Heyeti Başkanı Yard. :Mustafa HAVAOĞLU

İiçe Yön.Krl.Üyesi :Kadir KARAKELLE

İiçe Yön.Krl.Üyesi :İsmail ÇEVİK

İiçe Yön.Krl.Üyesi :Çağatay KEPEK

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