saadet partisi ilçe yönetimi ve başkanlık divanı

Saadet Partisinin yeni Başkanlık divanı ve ilçe yönetimi şu şekilde;
İlçe Başkanı : Mustafa TUREL
Teşkilat Başkanı : Recep TÜTÜNCÜ
Siyasi İşler Başkanı :Maarif BALIKÇI
Planlama ve Koord.Başk. :Erkan VURAL
Seçim İşleri Başkanı :Mustafa UZUNPINAR
Tanıtım ve Medya Başkanı :Muhammet GÜNLER
STK ve Halkla İlişkiler Başk. :Mustafa DEMİRKAN
Eğitim Başkanı :Halil İbrahim YILDIZ
Mahalli İdareler Başkanı :Ramazan GÜNGÖR
Muhasebe ve Mali İşler Başk. :Mehmet AĞAR
Sosyal İşler Birim Başkanı :Ercan ÇİÇEK
Ekonomik İşler Başkanı :Yunus KARAKAYA
İlçe Sekreteri ve Teysis Sor. :Şaban ATALI
Gençlik Kolu Başkanı :Yavuz VURAL
Stklar İlçe Sorumlusu :İsmail GÖÇMENLER
Kadın Kolları Sorumlusu :Mehmet ÇERGEL
Milli Gazete İlçe Sorumlusu :Ahmet ŞEKER
İdare Amiri :Galip ÖĞMEN
Diş İlişkişler Birim Bşk. :Faruk KADIOĞLU
İştişare Heyeti Başkanı :Kenan ALTUNALAN
Teşkilatlanma Komisyonu :Sinan Tufan GÖKSEL
Teşkilatlanma Komisyonu :Recep BALLI
Teşkilatlanma Komisyonu :Fatih ŞENGÜL
Teşkilatlanma Komisyonu :Murat EKİNCİ
Teşkilatlanma Komisyonu :H.Hüseyin KOCAMAN
Plan.ve Koord.Başk.Yard. :Suat TURAN
Seçim İşleri Bşk.Yar. :Osman Nuri AYDIN
Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :Serhat LAL
Tanıtım ve Medya Bşk.Yrd. :İbrahim TEMÜR
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Abdurrahman TATLI
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Mustafa ÜNLÜ
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ramazan YALÇINKAYA
STK ve Halkla İlişk.Bşk.Yrd.. :Ali DANACI
Eğitim Başk.Yrd. :Fatih KAYMAKÇI
Mahalli İdareler Brm.Bşk.Yrd. :Onur ONATÇA
Muh.ve Mali İşler Başk.Yrd. :Ertuğrul GEMİKSİZ
Sosyal İşler Birim Başk.Yard. :Abdullah TÜREL
İdare Amiri Yardımcısı :Abdurrahman KARAKAŞ
İştişare Heyeti Başkanı Yard. :Cafer DAMAR
İştişare Heyeti Başkanı Yard. :Mustafa HAVAOĞLU
İiçe Yön.Krl.Üyesi :Kadir KARAKELLE
İiçe Yön.Krl.Üyesi :İsmail ÇEVİK
İiçe Yön.Krl.Üyesi :Çağatay KEPEK