Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Genel Başkanlarını Kocaeli’de Ağırladı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Saadet Partisi Kadın Kolları Kocaeli İl Başkanı Reyhan Şengün,

Toplumumuzun en çok bizlere ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Bizler Saadet Partisi olarak çalışmalarımızı ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkması için gerçekleştiriyoruz. Kocaelimizin 12 ilçesinde ve mahallerindeki teşkilat çalışmalarımıza her zamankinden daha fazla bir gayretle gerçekleştiriyoruz. İktidar her ne kadar evdeki, sokaktaki, iş yerlerindeki yangınları görmese de bizler yaptığımız saha çalışmasından anlıyoruz ki vatandaşımız en yakın seçimde iktidara gereken cevabı verecektir.

Kadın Kolları Genel Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci ‘’Tek kişilik kuruluşlarda konular müzakere edilemez.’’

-Hangi yanlış adımları atıp, hangi akla hayale gelmedik politikaları uyguladınız da; bu "mücbir sebepler" en çok ülkemizi etkiledi?

Bilinmelidir ki; bugün Türkiye'nin yaşadığı krizlerin mücbir sebebi; sadece Ak Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanının kurduğu sistemdir! Başka türlü bunu açıklamak mümkün değil!

Tek kişilik bir sistem ve tek kişinin her konuda karar vermesi şu anda bizim yaşadığımız en büyük problemdir. Neden? Çünkü tek kişilik kuruluşlarda konular müzakere edilemez.

Hep 'benlik' hakimdir. "Ben ne dediysem o olur, sen kimsin de benim karşıma çıkıyorsun?"

Problemlerimiz muhakeme edilemediği için bu haldeyiz.

Konuşamıyorlar! Farklı fikir söyleyenler hemen uzaklaştırılıyor.

KYK Borçları , ! El insaf! Bu vicdansızlıktır!

Yani dehşet verici bir adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk ile karşı karşıyayız. En temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi insanımız. Maalesef, bu ekonomik şartlar gençlerimizi ise çok daha derinden etkilemektedir. KYK, kredilerin ödeme tutarını 30 Haziran'da açıklayacak fakat kredi hesaplama uygulamalarından yapılan hesaplar aşağı-yukarı gelecek tsunaminin habercisi adeta. Üniversite hayatı boyunca toplamda 25 bin lira alan bir gencimiz yaklaşık 75 bin lira, 30 bin lira alanlar ise ortalama 100 bin lira borç ödeyecek! El insaf! Bu vicdansızlıktır! Kürsülerde "faize karşıyız" diyenler bu rakamlara ne diyecekler? Gençlerimizin çoğu zaten üniversiteden mezun olunca iş bulamıyor, bulanlar ise çok düşük maaşlarla çalışmaya başlıyor, bu kadar borcu nasıl ödeyecekler?

Sandıklara Sonuna Kadar Sahip Çıkacağız.

İktidarın son yıllarda attığı adımlar ve benimsediği siyaset tarzıyla birlikte geçmiş seçimlerdeki tecrübelerimiz, bu seçimin nasıl bir atmosferde geçeceği konusunda bizlere ipucu veriyor.

Bu nedenle, Türkiye’yi sıkıştırılmak istenilen bu dar ve tekinsiz yoldan çıkarmak isteyen 6 muhalefet partisi olarak üzerinde ciddiyetle durduğumuz konuların başında seçim güvenliği geliyor. Bu seçimlerde bir vatandaşımızın dahi oyunun zayi olmaması için ciddi bir çalışma içerisindeyiz.Herkes şundan emin olsun, sandıklara sonuna kadar sahip çıkarak millet iradesinin eksiksiz ve doğru şekilde tecelli etmesini sağlayacağız! Bir kez daha bunun altını önemle çizmek istiyorum. Biz muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız ancak iktidardan da üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz.

Gelin bu seçimi önceki seçimlerin aksine her yönüyle adil şartlarda geçirelim!