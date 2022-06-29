Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel’in başkanlığındaki Saadet Partisi yönetimi, ‘Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri Yardımlaşma Derneği’ne dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirirken dernekte bu iki mahalledeki tapu sorunuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dernekte, 20 yıldır devam eden soruna dikkat çekerek AKP yönetimini sert dille eleştiren Başkan Türel, “Milli Görüş Belediyeciliği, Beylikbağ bölgesindeki 7 mahalleden 5’nin tapu sorununu bölge vatandaşlarımızın lehine çözmüştü. Diğer iki mahallenin ise tapu sorunu yetişmedi. Yaklaşık 20 yıldır Gebze’yi yöneten AKP zihniyeti, maalesef Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleleri’ndeki tapu sorununu çözmedi. Üstelik değil çözmek, bu zihniyet vaatlerini yerine getirmemekte ısrar ediyor ve vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamaya da devam ediyor” TAPU SORUNUNU ÇÖZERSE MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ ÇÖZER dedi.





Başkan Türel, bir önceki Belediye Başkanı Adnan Köşker’in vaatlerinden tutunda dönemin iki numarası olarak bilinen ve eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Gebze’ye yaptığı ziyarette Hürriyet ve Yavuz Selim Mahalleri’nin tapu sorununun çözüleceği vaadini de hatırlattı.

‘’TAPU KONUSUNDA BAHANENİZ YOK’’

Hem iktidar yetkililerinin hem de buradaki AKP’li yerel yöneticilerin verdikleri sözlere sadık kalmadıkların vurgulayan Türel, AKP’li Gebze Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de seçilmeden önce iki mahalledeki vatandaşlara ‘Tapu konusunda bahanemiz yok’ sözlerini kullandığını ve Başkan Büyükgöz’ün sözünün yerine getirmesi için bir buçuk yılının kaldığını artık ’TAPU KONUSUNDA BAHANENİZ YOK’’ diye fade etti.