Tarhan: Esnafı sermayeye boğdurmayın

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Genel Kurul görüşmelerinde teklifi değerlendiren CHP Parti Meclisi Üyesi, Kocaeli Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Tahsin Tarhan, Covid-19'un alışveriş alışkanlıklarını değiştirmesiyle e-ticaret sektörünün ticaret hayatında yeni bir alışveriş pazarı olarak büyümekte ve gelişmekte olduğunu söyledi. Tarhan, “Teklifin gerekçesinde serbest piyasa koşullarının iyi işlemediği ve yıkıcı rekabet uygulamaları ile sağlıksız şekilde büyüyen bir pazarı düzenlemek amaçlanıyor. Ancak bu Teklife ihtiyaç duyulmasının ana sebebi Rekabet Kurumu’nun, e-Ticaret sektörüne yönelik çalışmalarını zamanında yapmamış olmasıdır. Sektördeki pazar payının yarısından fazlası birkaç firmanın eline geçmiş durumda. Dev haline gelen firmaların gücü, küçük firmaları ezip geçiyor. Sonuçta pazardan çıkmalar başlıyor. Ağır ve yıkıcı bir haksız rekabet oluşuyor. Bu düzenleme ile haksız rekabetin ve tekelleşmenin önlenmesi olumludur” dedi.





VERGİ KAYBI YAŞANIYOR

Sektöre dair bir diğer sorunun, agresif bir şekilde yapılan reklam kampanyalarının yurtdışı merkezli sosyal medya üzerinden yürütülmesi nedeniyle vergi kaybı oluşması olduğunun altını çizen Tarhan “Burada normal koşullarda beklenen firmaların gider gösterdikleri kalemlerin, bir başkası için de gelir kalemi oluşturması ve vergilendirilmesidir. Ama bu durumda öyle olmuyor. Firmalar reklamların büyük bir bölümünü yurtdışı merkezli sosyal medya kanallarına veriyorlar. Firmaların bu ülkedeki gideri, yabancı ülkelerde gelir olarak kaydedildiğinden Türkiye’de vergilendirilemiyor.” diyerek kabul edilen teklifle bu kaybı önlemek üzere yapılan düzenlemelerin olumlu olacağını söyledi.





KÜÇÜK İŞLETMELERE YÖNELİK KORUYUCU ÖNLEMLER OLUMLU

Teklifle e-ticaret sistemi platformlarının üyesi olan işletmelere ödeme yapmaları için beş günlük süre tanınması yönünde yapılan değişikliği de değerlendiren Tarhan, şunları kaydetti; “Avrupa "Önce küçük olanı düşün" diyor. Yani her düzenlemede esnafı, zanaatkârı, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenleri öncelikli olarak düşün, düzenlemenin onlara etkisini değerlendir ve öyle karar ver diyor. Anayasamızın 173’üncü maddesiyle, Devlet, esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri almakla görevlendirilmiş. E-ticaret platformlarının üyesi olan küçük işletmelerin yoğun olarak şikâyet ettikleri bir husus da ödemeler ile ilgili. Satışı küçük firma gerçekleştiriyor. Ödemeyi platform alıyor. Ancak satıştan sonra belki bir ay, belki üç ay sonra küçük firmaya ödüyor. Bu teklifteki özellikle aracı hizmet sağlayıcıların ödeme sürelerine getirilen beş gün sınırı, olumludur. Ancak ticaret hayatı ve alışveriş pazarı sadece e-ticaret alanından oluşmuyor. Değişim de sadece bu alanda olmuyor. Perakende sektöründe de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor.”





CADDE MAĞAZACILIĞI VE MAHALLE ESNAFI CAN ÇEKİŞİYOR