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Törk, Pazar Esnafını Ziyaret Etti

CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde konuşan Törk, “Vatandaşlarımızın derdine derman olmak için geliyoruz” dedi.

Törk, Pazar Esnafını Ziyaret Etti

04 Ocak 2019 Cuma 13:19

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Pazar ziyaretinde Törk’e CHP Darıca İlçe SKM Başkanı Kadir Işık, İlçe Kadın Kolları Başkanı Oya Akdeniz ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Pazarda vatandaşlarla sohbet edip pazarcı esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Törk, özellikle kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Törk, pazarcılarla ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ederek her zaman Darıcalı vatandaşlarının yanında olacağını söyledi.

Törk, “Darıca’da her daim vatandaşlarımızla bir araya gelerek onları yalnız bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ev, Pazar ve dernek ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımıza dokunarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Esnafımız işlerin azlığından, vatandaşlarımız fiyatlarını yüksekliğinden bahsediyor. Vatandaşlarımız ile pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini not alarak dertlerine çözüm üretecek projeler inşa edeceğiz. Darıca’da doğup yetişen bir Darıcalı olarak Darıcamızın sorunlarını biliyorum. Vatandaşlarımızın derdine derman olmak için geliyoruz” diye konuştu.
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