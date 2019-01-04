Törk, “Darıca’da her daim vatandaşlarımızla bir araya gelerek onları yalnız bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ev, Pazar ve dernek ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımıza dokunarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Esnafımız işlerin azlığından, vatandaşlarımız fiyatlarını yüksekliğinden bahsediyor. Vatandaşlarımız ile pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini not alarak dertlerine çözüm üretecek projeler inşa edeceğiz. Darıca’da doğup yetişen bir Darıcalı olarak Darıcamızın sorunlarını biliyorum. Vatandaşlarımızın derdine derman olmak için geliyoruz” diye konuştu.
Törk, Pazar Esnafını Ziyaret Etti
CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyaretinde konuşan Törk, “Vatandaşlarımızın derdine derman olmak için geliyoruz” dedi.
Törk, “Darıca’da her daim vatandaşlarımızla bir araya gelerek onları yalnız bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ev, Pazar ve dernek ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımıza dokunarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri mutlu ediyor. Esnafımız işlerin azlığından, vatandaşlarımız fiyatlarını yüksekliğinden bahsediyor. Vatandaşlarımız ile pazarcı esnafımızın sorun ve taleplerini not alarak dertlerine çözüm üretecek projeler inşa edeceğiz. Darıca’da doğup yetişen bir Darıcalı olarak Darıcamızın sorunlarını biliyorum. Vatandaşlarımızın derdine derman olmak için geliyoruz” diye konuştu.