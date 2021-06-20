Vekil Yaman, Türkiye’yi dolaşıyor

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte son bir ayda Türkiye’nin birçok ilinde önemli toplantılara katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde istişare toplantılarına katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman’ın son durağı Kayseri oldu.

MUŞ, BURSA, ERZURUM KAYSERİ

AK Parti Genel Merkezince düzenlenen çalışma programı çerçevesinde son bir ayda Muş, Bursa, Kocaeli, Ankara, Erzurum ve son olarak da Kayseri de gerçekleştirilen İl Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları ve ekiplerinin katıldığı istişare toplantılarına katılan Yaman, ayrıca gittiği illerde birçok ziyarette de bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİLER

Yaman, Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte son olarak Kayseri de gerçekleştirilen ve Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Ordu,Trabzon, Samsun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanları ile Kayseri’de bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. İstişare toplantısının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunan Yaman, Kayseri’nin tarihi ve turistlik yerlerini de gezerek bilgi aldı.

Vekil Yaman’ın istişare toplantıları ileriki günlerde yine birçok ilde devam edeceği öğrenildi.



