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SİYASET:
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YENİDEN REFAH DARICA DURMAK BİLMİYOR

Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanlığı vakit koltuklarda oturma vakti değil esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olma vaktidir düşüncesi ile yeniden sahalara indi. Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Ali Taştan ve yönetim ekibinin yanı sıra İl yönetim kurulu üyelerininde katılımı ile kalabalık bir grup halinde Darıca İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bütün esnaflar tek tek ziyaret edildi.

YENİDEN REFAH DARICA DURMAK BİLMİYOR

29 Eylül 2021 Çarşamba 15:15

Bölge halkının ve esnafların yoğun ilgisi altında gerçekleşen esnaf ziyareti programında yaklaşık olarak iki yıldır devam eden pandemi süreci boyunca bölgede bulunan esnafların hem ekonomik hemde manevi olarak zor bir dönem geçirdiğini belirten Taştan hangi siyasi parti olursa olsun sadece seçim zamanında değil geçim zamanında esnaflarımızın yanında olunması gerektiğini ve halkın sadece siyaseten yönetilmeye değil manevi olarakta siyasi partilerin desteğine ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu bu yüzden sahalardan ve Darıca halkından asla uzak kalmayacaklarını belirtti.


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