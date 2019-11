YENİDEN REFAH PARTİSİ 1 YAŞINDA

Bunun temel sebebi, her şart altında inancından, davasından asla taviz vermeyen, milletin ve ülkemizin haklarını önceleyen, 'Yaşanabilir Türkiye', 'Yeniden Büyük Türkiye', 'Yeni ve Âdil Bir Dünya' için, ırkçı emperyalizm ve işbirlikçilerine rağmen, tüm engelleme çabalarına rağmen, atılması gereken adımları atmaktan bir an dahi tereddüt etmemesi, bedel ödemekten hiçbir zaman korkmaması, milletimize hizmet için sürekli çalışmasıdır.

Erbakan Hocamızın vefatının ardından oluşan siyasî atmosfer yeni bir siyasî adımı zorlaştırıcı bir çok unsur içerse de, bizler için Millî Görüş'ün hakkıyla temsil edilmesi, ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için atılması gereken adımların atılabilmesi, Millî Görüş prensiplerine uymayan adımların neticesinde ortaya çıkan tahribatın ortadan kaldırılması için insiyatif almak, sadece elimizi değil, gövdemizi de bu ağır sorumluluğun altına koymak ihtiyacı doğdu.

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan liderliğinde, Erbakan Hocamızın evlatları ve talebeleri olarak bu sorumluluğu bir görev şuuruyla yüklenerek 23 Kasım 2018 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda bir Cuma namazı sonrası onbinlerce şuurlu insanımızla birlikte ettiğimiz dualarla kuruluş dilekçemizi verdik.

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan il il, ilçe ilçe memleketimizin dört bir yanında katıldığı programlar ve yaptığı konuşmalarla Milli Görüş'ün ikinci 40 yılının kilometre taşlarını döşedi. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan katıldığı her etkinlikte doğruları takdir eden, eksiklikler için uyaran, yanlışları da yerden yere vurmak yerine doğrusunu öneren, çözüm üreten, devlet adamına yakışan duruşuyla milletimizin takdirlerini topladı.

Partimizin kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin gösterdiği büyük teveccüh, teşkilatlarımızın üstün gayretleri ve en başta Cenabı Allah’ın yardımı sonucunda 17 Kasım 2019 günü Ankara’da, Türk siyasi tarihinde ve Milli Görüş tarihinde bir dönüm noktası olarak yerini alacak muazzam bir kongre gerçekleştirdik.

Bu bir yıllık süre içerisinde 80 il ve 700'den fazla ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış, Büyük Kongresini en mükemmel şekilde yapmış ve seçimlere girmeye hazır bir parti haline geldik. Geldiğimiz bu noktada milletimizin partimize teveccühü, teşkilatlarımızın heyecanı da her geçen gün katlanarak artmaktadır. Cenabı Allah’a bütün bu sebeplerden ötürü sonsuz şükürler ediyoruz.

Yeniden Refah Partimizin 1. kuruluş yıldönümü vesilesi ile, kurulduğumuz günden itibaren ülkemizin her noktasında her türlü zorluğa rağmen, inançla, azimle, aşkla, gece gündüz demeden çalışan tüm teşkilât mensuplarımıza, nice isimsiz kahramanlara, tüm üyelerimize, 1. Olağan Büyük Kongremize katılan tüm gönüldaşlarımıza, tüm üyelerimize, her geçen gün artan teveccühleri ve destekleri için tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaşanabilir Türkiye'yi kurduğumuz, Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa ettiğimiz, Yeni ve Âdil Bir Dünya'yı hayata geçirdiğimiz günleri bir an önce görmek için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Gücünü medya patronlarından, holdinglerden ve dış güçlerden değil, önce Allah’tan sonra da bu aziz milletten alan Yeniden Refah Partimiz’i milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşu için bir an evvel iktidara taşıyacağız.

Bugün 1 yaşına basan ancak tam 50 senelik birikime sahip olan Yeniden Refah Partimiz milletimize, İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa hayırlı olsun inşallah.