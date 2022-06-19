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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Kocaeli İl Kongresi'ne katıldı

19 Haziran 2022 Pazar 18:43


Özdağ, burada yaptığı konuşmada, iktidarı ve muhalefetiyle "düzen partileri"nin, Türkiye'nin en büyük sorunu konusunda sessiz ve etkisiz bir tavır sergilediğini savundu.
Ekonomide neoliberal partilerden ayrıldıklarını belirten Özdağ, "Biz gerçek bir kalkınma ekonomisiyle Türk milletinin önüne çıkıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatını tekrar kuracağımızı, 12 yıllık kalkınma planlarıyla Türkiye'yi tüketen bir ülkeden üreten bir ülkeye dönüştüreceğimizi kamuoyuna açıkladık. Önümüzdeki dönemde ekonomiyle ilgili projelerimizi daha etkin bir şekilde anlatacağız." diye konuştu.
Özdağ, Zafer Partisinin özellikle son 3 aydan bu yana Türk siyasetinde muhalefet nasıl yapılır, parametreler ortaya nasıl konulur, bir politika nasıl savunulur, Türk halkının iradesi siyasete nasıl taşınır, gibi konuları öğretmeye başladığını ifade ederek, gençlerin ve milletin partisinin arkasında saf tuttuğunu, bunun gelecek genel seçimlere kadar artarak devam edeceğini söyledi.
Anket şirketlerini Zafer Partisinin oylarını düşük göstermekle suçlayan Özdağ, "Hiçbir parti için anket tekrarlamayan şirketler, şaşkınlıktan anket tekrarlamaya ya da bizim oylarımızı diğer partilere dağıtmaya başladılar. Evet, oylarımızı anketlerde dağıtabilirsiniz ama sandıktan çıktığında kimseye dağıttırmayacağız." dedi.



AA
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