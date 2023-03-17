Zeki Canşi, Tayyip Erdoğan’la nasıl tanıştığını anlattı

İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve saygın bir isim olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Zeki Canşi ilçe ilçe gezerek parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Canşi bu ziyaretlerde AK Partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 1999 yılında cezaevindeyken yüz yüze görüşüp tanıştığına dair ayrıntıları da paylaştı.

İlimizde aralıksız 20 yıldır yerel gazetelerde köşe yazıları yazan Mazlum Der ve Ağrılılar gibi derneklerin başkanlığını da üstlenen Zeki Canşi bilindiği gibi milletvekili aday adayı olmak için AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.





SICAK VE SAMİMİ ŞEKİLDE KARŞILANDI

Dün adaylık yolunda resmi başvurusunu yapan Canşi, bugün ilçe teşkilatlarına yönelik ziyaret turlarına başladı. Körfez, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Zeki Canşi söz konusu buluşmalarda sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı.

KAĞIDA BAKMADAN TAKIR TAKIR KONUŞTU

Dikkat çeken bir ayrıntıda diğer aday adaylarının çoğu daha önceden kağıda yazdıklarını okuyarak mesajlarını aktarmayı tercih ederlerken Canşi’nin buna ihtiyaç duymadan takır takır konuşmasıydı.

ERDOĞAN’LA 1999’DA CEZAEVİNDE TANIŞTIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İBB Başkanı olduğu dönemde okuduğu bir şiir nedeniyle hapse girmesinden sonra cezaevinde tanıştığının altını çizen Zeki Canşi şöyle konuştu: 1999 yılında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı tutulduğu cezaevinde ziyaret ettik. O yıllarda bende Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanı olarak görev yapıyordum.

KOLTUK SEVDASI DEĞİL, HALKA HİZMET

İlk kez 1999’da yüz yüze görüşüp tanıştığımız Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte siyasete başladım ve AK Parti saflarında da yerini aldım. Dün il binasında aday adaylığı başvurumdan sonra da dile getirdiğim gibi; sevdamız koltuk sevdası değil halka hizmet hakka hizmet sevdasıdır. 2023 seçimleri hayırlı olsun.











