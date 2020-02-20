11 MAÇLIK HASRET

Son 10 maçını kazanamayarak alt sıralara doğru gerileyen sarı yeşilli ekibimiz Darıca GB, konuk ettiği Kelkit BLD’ye 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve 3 puan hasretini 11 maça çıkardı.

Spor Toto 3.lig 3. grupta son haftalardaki puan kayıpları ile dikkat çeken sarı yeşilli ekibimiz Darıca GB , hafta içi mesaisinde Kelkit Belediyespor’u konuk etti. Kötü gidişe dur demek adına mücadeleye hazırlanan ekibimiz, ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 90. dakikadasında yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Alınan bu sonuç sonrası galibiyet hasretini 11 maça çıkaran ekibimiz, lider Karabacabey’in 23 puan gerisine düştü. Play-off hattının ise 5 puan gerisinde kalan ekibimiz küme düşme hattı ile arasındaki puan farkı ise 5’e kadar düştü.

Başkanın kararı bekleniyor

Takımın başarısı için bütün gayreti gösteren Kulüp Başkanı Arif Gülen’in alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik heyet değişikliğine gitmesi bekleniyor. İkinci yarının hemen başında takımın emanet edildiği Selahattin Dervent’in geride kalan haftalarda hiç galibiyet alamaması başkan Arif Gülen’i yeni bir arayışa itmesi bekleniyor. Öte yandan grupta 10. sıraya kadar gerileyen sarı yeşilli ekibimiz Darıca GB hafta sonu ise Nazilli BLD’ye konuk olacak.