136 takımın katıldığı şenlik kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanlıkları ve iştiraklerinde çalışan personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi. Beş branşta bu yıl 17’ncisi düzenlenen organizasyonda futbolda muhtarlık işleri, basketbolda spor şube, voleybolda spor okulları, masa tenisinde ulaşım park ve bowlingde ise Gazoz Kapağı takımları başarıya ulaştı. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenlikleri’ne büyükşehir belediyesinin daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinden 136 takım ve bin 60 çalışanı katıldı. Büyükşehir çalışanlarının ailelerinin büyük ilgi gösterdiği spor şenliğinde kazanan dostluk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonanın her branşındaki final mücadeleleri nefes kesti. Doğu Kışla Halı Sahasında 39 takım ve 468 personelin katıldığı futbol turnuvasında şampiyon Muhtarlık İşleri takımı, ikinci Ulaşımpark takımı olurken, üçüncülüğü de Spor Şube takımı elde etti. 55 takım 275 personelin stres attığı bowling turnuvasında eğlenceli müsabakalar yaşandı. Turnuva sonunda Gazoz Kapağı şampiyonluğa ulaşırken Kültür takımı ikinci ve Ulaşımpark takımı da üçüncü oldu. Bunların yansıra basketbol, voleybol, masa tenisi şampiyonları da yapıldı.

17. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği’nde dereceye giren takımlar için önümüzdeki günlerde ödül töreni düzenlenecek. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri verilecek. /İHA)