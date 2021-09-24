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2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de devam ediyor.

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

24 Eylül 2021 Cuma 10:46

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 83-72 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Galatasaray'ın 87-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde bugün Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.



AA
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