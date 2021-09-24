2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 83-72 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Galatasaray'ın 87-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde bugün Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.